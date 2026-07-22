Honda может вернуть роскошный минивэн: опубликованы первые изображения конкурента Toyota Alphard

Honda, по данным японских СМИ, рассматривает возможность возвращения в сегмент больших премиальных минивэнов. Предполагается, что новая модель сможет составить конкуренцию Toyota Alphard, Toyota Vellfire и будущему Nissan Elgrand.
Последним крупным минивэном Honda в этом сегменте был Elysion, представленный в 2004 году. Модель отличалась просторным салоном, низким полом и хорошей управляемостью, однако в 2013 году ее продажи на японском рынке были прекращены. С тех пор роль флагманского минивэна марки выполняет Odyssey, который имеет иную концепцию и ориентирован прежде всего на семейных покупателей.
По информации японских СМИ, компания изучает возможность создания новой флагманской модели, которая сможет конкурировать с Toyota Alphard, Toyota Vellfire и новым Nissan Elgrand.
Поводом для подобных предположений стали сообщения о том, что продажи нынешнего Honda Odyssey на домашнем рынке могут завершиться к концу 2026 финансового года. Несмотря на статус флагманского минивэна марки, Odyssey отличается сравнительно небольшой высотой кузова и ориентирован прежде всего на удовольствие от вождения, тогда как покупатели моделей L-класса делают ставку на максимальный комфорт пассажиров второго ряда.
Как пишут инсайдеры, одним из вариантов развития модельного ряда может стать возрождение Elysion. Этот минивэн выпускался с 2004 года и пользовался популярностью благодаря просторному салону, низкому центру тяжести и хорошей управляемости. Однако официального подтверждения разработки преемника Honda пока не давала.
При этом не исключено, что будущая модель получит совершенно новое название. Дело в том, что имя Elysion до сих пор используется на китайском рынке, поэтому для японской версии компания может выбрать другое обозначение.
На фоне этих сообщений независимые дизайнеры подготовили неофициальные рендеры будущего минивэна. На изображениях показан автомобиль длиной около пяти метров с массивной передней частью, крупной решеткой радиатора, двухуровневой светодиодной оптикой и вертикальными воздухозаборниками. Боковины кузова выполнены с выраженными выштамповками, которые должны придать крупному минивэну более динамичный силуэт.
По предварительной информации, новинка может получить гибридную силовую установку Honda e:HEV последнего поколения с двумя электромоторами. Ожидается, что такая система обеспечит сочетание высокой топливной экономичности, плавности хода и низкого уровня шума, что особенно важно для автомобилей этого класса.
Кроме того, японские СМИ допускают появление в будущем версии с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV), что соответствует стратегии Honda по дальнейшей электрификации модельного ряда.
В оснащение потенциального флагмана также может войти комплекс электронных ассистентов Honda SENSING 360+. По предварительным данным, он способен включать расширенный набор систем помощи водителю, в том числе функции движения по автомагистралям.
Если проект получит одобрение, стоимость нового минивэна, по оценкам отдельных японских экспертов, может составить от 6,5 до почти 8 миллиона иен (около 3,1 – 3,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).