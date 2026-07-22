Honda может вернуть роскошный минивэн: опубликованы первые изображения конкурента Toyota Alphard

Рендер: Motor-Fan

Honda, по данным японских СМИ, рассматривает возможность возвращения в сегмент больших премиальных минивэнов. Предполагается, что новая модель сможет составить конкуренцию Toyota Alphard, Toyota Vellfire и будущему Nissan Elgrand.

Последним крупным минивэном Honda в этом сегменте был Elysion, представленный в 2004 году. Модель отличалась просторным салоном, низким полом и хорошей управляемостью, однако в 2013 году ее продажи на японском рынке были прекращены. С тех пор роль флагманского минивэна марки выполняет Odyssey, который имеет иную концепцию и ориентирован прежде всего на семейных покупателей.

По информации японских СМИ, компания изучает возможность создания новой флагманской модели, которая сможет конкурировать с Toyota Alphard, Toyota Vellfire и новым Nissan Elgrand.

Поводом для подобных предположений стали сообщения о том, что продажи нынешнего Honda Odyssey на домашнем рынке могут завершиться к концу 2026 финансового года. Несмотря на статус флагманского минивэна марки, Odyssey отличается сравнительно небольшой высотой кузова и ориентирован прежде всего на удовольствие от вождения, тогда как покупатели моделей L-класса делают ставку на максимальный комфорт пассажиров второго ряда.

Как пишут инсайдеры, одним из вариантов развития модельного ряда может стать возрождение Elysion. Этот минивэн выпускался с 2004 года и пользовался популярностью благодаря просторному салону, низкому центру тяжести и хорошей управляемости. Однако официального подтверждения разработки преемника Honda пока не давала.

При этом не исключено, что будущая модель получит совершенно новое название. Дело в том, что имя Elysion до сих пор используется на китайском рынке, поэтому для японской версии компания может выбрать другое обозначение.

Рендер: Motor-Fan

На фоне этих сообщений независимые дизайнеры подготовили неофициальные рендеры будущего минивэна. На изображениях показан автомобиль длиной около пяти метров с массивной передней частью, крупной решеткой радиатора, двухуровневой светодиодной оптикой и вертикальными воздухозаборниками. Боковины кузова выполнены с выраженными выштамповками, которые должны придать крупному минивэну более динамичный силуэт.

По предварительной информации, новинка может получить гибридную силовую установку Honda e:HEV последнего поколения с двумя электромоторами. Ожидается, что такая система обеспечит сочетание высокой топливной экономичности, плавности хода и низкого уровня шума, что особенно важно для автомобилей этого класса.

Кроме того, японские СМИ допускают появление в будущем версии с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV), что соответствует стратегии Honda по дальнейшей электрификации модельного ряда.

В оснащение потенциального флагмана также может войти комплекс электронных ассистентов Honda SENSING 360+. По предварительным данным, он способен включать расширенный набор систем помощи водителю, в том числе функции движения по автомагистралям.

Если проект получит одобрение, стоимость нового минивэна, по оценкам отдельных японских экспертов, может составить от 6,5 до почти 8 миллиона иен (около 3,1 – 3,8 миллиона рублей по нынешнему курсу).