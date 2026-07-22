Экономичный Mitsubishi Xforce вышел на новый рынок сбыта: раскрыта цена

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi начала продажи гибридной версии компактного кроссовера Xforce на рынке Индонезии. Новинка получила силовую установку HEV нового поколения с возможностью движения исключительно на электротяге, а также перенастроенную подвеску и расширенное оснащение.

Mitsubishi Xforce дебютировал в 2023 году как компактный кроссовер, ориентированный прежде всего на рынки Юго-Восточной Азии. Позже компания расширила линейку, представив гибридную модификацию HEV, в которой использованы технологии, разработанные на основе опыта Mitsubishi в создании подключаемых гибридов.

Ранее Xforce с новой силовой установкой дебютировал в Таиланде, а теперь стала доступен и для покупателей в Индонезии. Стоимость Mitsubishi Xforce HEV составляет 445 млн индонезийских рупий (около 1 миллиона 945 тысяч рублей по текущему курсу). На местном рынке гибридная версия стала самой дорогой модификацией в семействе.

Фото: Mitsubishi

Главным отличием новинки стала новая гибридная силовая установка, созданная на базе технологий, применяемых в подключаемых гибридах Mitsubishi. В ее состав входят атмосферный 1,6-литровый бензиновый двигатель, электромотор мощностью 85 кВт и тяговая батарея. Суммарная отдача системы составляет 116 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 255 Нм.

Одной из особенностей новой силовой установки стала возможность движения исключительно на электротяге в определенных режимах. Производитель также заявляет до семи режимов движения, позволяющих адаптировать работу автомобиля к различным дорожным условиям.

Фото: Mitsubishi

Средний расход топлива заявлен на уровне 24,4 км на одном литре бензина, что эквивалентно примерно 4,1 литра на 100 километров.

Из-за увеличения массы, связанного с установкой гибридной системы, инженеры Mitsubishi перенастроили подвеску Xforce HEV. По заявлению компании, это позволило сохранить комфорт и устойчивость автомобиля во время движения.

Внешне гибридный кроссовер практически не отличается от бензиновой версии. Узнать его можно по фирменным шильдикам HEV и EV на кузове, а также по новым 18-дюймовым двухцветным колесным дискам с аэродинамическим дизайном.

В салоне изменения также минимальны. Цифровая приборная панель получила дополнительную информацию о работе гибридной силовой установки, позволяя водителю отслеживать распределение энергии в режиме реального времени. Кроме того, Xforce HEV оснащен электронным селектором режимов движения, аналогичным тому, который используется на Mitsubishi Outlander PHEV.

В стандартное оснащение гибридной версии также входит панорамная крыша, которая предлагается уже в базовой комплектации автомобиля.

***

В начале этого года мы писали о том, что Mitsubishi Xforce стал доступен для российских покупателей. Тогда цены на них начинались от 2 миллионов 980 тысяч рублей. Сейчас привезти такой автомобиль во Владивосток из-за границы, согласно объявлениям «серых» дилеров, стоит минимум 2 миллиона 595 тысяч рублей.