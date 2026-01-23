Кроссовер Mitsubishi, за которым в Азии выстраивались очереди, начали продавать в России

ДомойАвтоновости сегодняКроссовер Mitsubishi, за которым в Азии выстраивались очереди, начали продавать в России

Текст: Ростислав Архипов
До РФ доехали японские "паркетники" Xforce

В 2023 году состоялась официальная премьера нового компактного кроссовера Mitsubishi Xforce (на некоторых рынках Outlander Sport). «Паркетник», адресованный странам Юго-Восточной Азии, быстро стал бестселлером. 

Ажиотаж вокруг него создал на покупку этой модели большие очереди, что оказалось для Mitsubishi настоящей неожиданностью, но впоследствии эта проблема была решена увеличением количества выпускаемых машин. 

Как удалось разузнать нашей редакции, недавно кроссовер Xforce стал доступен на российском авторынке. Машину привезли в единственном экземпляре в Ростов-на-Дону.

Речь идет об автомобиле, собранном в Японии, но с левым рулем. Кроссовер белого цвета в версии P-Line оборудован 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем, развивающим 105 лошадиных сил (141 Нм). Привод – передний, коробка передач – вариатор. 

Длина автомобиля составляет 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,7-метра. Колесная база равна 2,6-метрам, а дорожный просвет – 22 см.

В оснащение таких «паркетников» входит мультимедийная система, визуально объединенная с комбинацией приборов, электронный стояночный тормоз, система старт-стоп, многозонный климат-контроль и многие другие важные современные опции.

Цены на новый Mitsubishi Xforce в России начинаются от 2 миллионов 980 тысяч рублей. Продавец предлагает привезти такие машины в том числе под заказ.

