Заказы льются рекой: маленький гибридный кроссовер Mitsubishi стал бестселлером в Таиланде

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
2025 Mitsubishi Xforce HEV 1

На международном автосалоне в Таиланде в конце ноября Mitsubishi показала новую гибридную версию кроссовера Xforce. Автомобиль пребывает в продаже на протяжении нескольких лет и представляет собой SUV компакт-класса, положенный странам Юго-Восточной Азии. 

Кроссовер пользовался и без того высоким спросом на всех рынках сбыта, но с появлением гибридной модификации интерес к нему вырос еще больше. Только в Таиланде количество заявок на покупку этого «паркетника» превысило 7 тысяч единиц. 

Примечательно, но ранее Ассоциация автомобильных журналистов Таиланда присудила этому кроссоверу награду «Автомобиль года».  

Mitsubishi Xforce HEV 3
Mitsubishi XForce HEV

Напомним, кроссовер Xforce был создан инженерами Mitsubishi на основе концепции Xperience the Force. Машине достались новейшие технологии, включая гибридную систему нового поколения, семь режимов движения и систему активного распределения крутящего момента. 

Покупатели таких кроссоверов хвалят их за хорошее соотношение цены и качества, великолепно настроенную подвеску, а также продуманный и просторный интерьер. 

2025 Mitsubishi Xforce HEV 4 1

Длина кузова Xforce составляет 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра. 

Приводит в движение эту модель в HEV-версии специально разработанная гибридная система на базе 1,6-литрового бензинового ДВС, работающего в паре с мощными электродвигателями.

2025 Mitsubishi Xforce HEV 5 1
Гибридная система Mitsubishi Xforce HEV

Кроссовер выделяется на фоне конкурентов в том числе своей экономичностью, обладая лучшим расходом топлива в классе. В среднем Xforce HEV потребляет приблизительно всего 4,1-литра бензина на каждые 100 км. 

Фото:Mitsubishi

