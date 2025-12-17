Заказы льются рекой: маленький гибридный кроссовер Mitsubishi стал бестселлером в Таиланде

На международном автосалоне в Таиланде в конце ноября Mitsubishi показала новую гибридную версию кроссовера Xforce. Автомобиль пребывает в продаже на протяжении нескольких лет и представляет собой SUV компакт-класса, положенный странам Юго-Восточной Азии.

Кроссовер пользовался и без того высоким спросом на всех рынках сбыта, но с появлением гибридной модификации интерес к нему вырос еще больше. Только в Таиланде количество заявок на покупку этого «паркетника» превысило 7 тысяч единиц.

Примечательно, но ранее Ассоциация автомобильных журналистов Таиланда присудила этому кроссоверу награду «Автомобиль года».

Mitsubishi XForce HEV

Напомним, кроссовер Xforce был создан инженерами Mitsubishi на основе концепции Xperience the Force. Машине достались новейшие технологии, включая гибридную систему нового поколения, семь режимов движения и систему активного распределения крутящего момента.

Покупатели таких кроссоверов хвалят их за хорошее соотношение цены и качества, великолепно настроенную подвеску, а также продуманный и просторный интерьер.

Длина кузова Xforce составляет 4,4-метра, ширина – 1,8-метра, а высота – 1,7-метра.

Приводит в движение эту модель в HEV-версии специально разработанная гибридная система на базе 1,6-литрового бензинового ДВС, работающего в паре с мощными электродвигателями.

Гибридная система Mitsubishi Xforce HEV

Кроссовер выделяется на фоне конкурентов в том числе своей экономичностью, обладая лучшим расходом топлива в классе. В среднем Xforce HEV потребляет приблизительно всего 4,1-литра бензина на каждые 100 км.