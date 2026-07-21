Audi готовит к премьере новый A2 e-tron: появились первые изображения будущего электрокара

Рендер: Auto-Moto

Audi готовится вернуть в модельную линейку имя A2. Новый A2 e-tron станет полностью электрическим автомобилем, заметно увеличится в размерах по сравнению с оригинальной моделью и, как ожидается, дебютирует уже этой осенью.

Оригинальный Audi A2 выпускался с 1999 по 2005 год и считался одним из самых необычных автомобилей своего времени. Благодаря алюминиевому кузову и тщательно проработанной аэродинамике модель отличалась небольшим весом и низким расходом топлива, однако коммерческого успеха добиться не смогла и была снята с производства.

Спустя более двух десятилетий после завершения производства Audi A2 может вернуться на рынок в совершенно новом формате. По информации зарубежных изданий, компания готовит полностью электрический хэтчбек A2 e-tron, а дизайнеры уже представили неофициальные рендеры, демонстрирующие предполагаемый облик будущей модели.

Поводом для появления визуализаций стали фотографии замаскированного прототипа, который был замечен возле одного из отелей в Копенгагене. На их основе художники попытались воссоздать внешний вид будущей новинки. При этом сама Audi пока официально не подтверждала дизайн автомобиля.

В отличие от оригинального Audi A2, относившегося к компактным городским моделям, новый электромобиль, как ожидается, перейдет в более крупный сегмент C. По предварительным данным, длина автомобиля составит около 4,3–4,4 метра.

Сообщается, что в основу модели ляжет модернизированная платформа MEB, которая уже используется на Volkswagen ID.3 и обновленном Cupra Born.

Рендер: Auto-Moto

Главной особенностью экстерьера должна стать улучшенная аэродинамика. По предварительной информации, автомобиль получит покатую линию крыши и максимально наклоненное заднее стекло, что станет своеобразной отсылкой к оригинальному Audi A2. Кроме того, традиционные дверные ручки, как ожидается, уступят место утопленным элементам, встроенным в кузов.

Неофициальные рендеры также предполагают появление задних фонарей прямоугольной формы, разделенных фирменной эмблемой из четырех колец. Подобное решение ранее использовалось в одном из концептов Audi.

Технические характеристики и интерьер будущего электромобиля пока остаются засекреченными. По информации европейской автомобильной прессы, официальная премьера модели может состояться уже этой осенью, а продажи начнутся до конца года. Ожидается, что стартовая стоимость Audi A2 e-tron составит около 40 тысяч евро, что окажется выше цен Volkswagen ID.3 и Cupra Born.

Одновременно Audi продолжает перестраивать свою модельную линейку под новые экологические требования. Ранее компания подтвердила, что к середине 2027 года прекратит продажи в Европе автомобилей с легендарным 2,5-литровым пятицилиндровым турбомотором TFSI. Решение связано с вступлением в силу экологического стандарта Евро-7. При этом производство двигателя сохранится для рынков за пределами Европы.

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Новая стратегия Audi подразумевает появление множества новых электрифицированных моделей в ближайшем будущем. Одной из них должен оказаться 1001-сильный гиперкар Audi Nuvolari, который недавно удалось запечатлеть очевидцам на дорогах общего пользования без маскировки.