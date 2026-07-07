1001-сильный суперкар Audi Nuvolari впервые подловили на дорогах общего пользования

Фото: @tfjj

Спустя месяц после мировой премьеры ограниченный суперкар Audi Nuvolari впервые был замечен на дорогах общего пользования. Предсерийный экземпляр сфотографировали на улицах Лондона, где, как предполагается, он проходит последние испытания перед публичным показом на Фестивале скорости в Гудвуде.

Audi редко выпускает сверхлимитированные суперкары собственной разработки. Новый Nuvolari стал одним из самых эксклюзивных проектов марки за последние годы и создан с использованием технологий концерна Volkswagen, разделив техническую платформу с Lamborghini Temerario.

Фото: @tfjj

В основе Audi Nuvolari лежит та же силовая установка, что и у Lamborghini Temerario. Она включает 4-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и три электромотора. Суммарная мощность гибридной системы составляет 907 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 729 Нм.

Внешне новинка заметно отличается от своего технического родственника. Автомобиль получил оригинальную переднюю часть с фирменной прямоугольной решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами и крупными воздухозаборниками по бокам. Сзади выделяется широкая вентиляционная решетка, центрально расположенный патрубок выпускной системы и тонкие светодиодные фонари.

Фото: @tfjj

Интерьер также выполнен в собственном стиле Audi, хотя часть оборудования и архитектуры салона заимствована у Lamborghini Temerario.

По предварительной информации, Audi выпустит всего 499 экземпляров Nuvolari. Стоимость каждого суперкара составит около 700 тысяч долларов (порядка 54 миллионов рублей), что сделает его одной из самых дорогих и эксклюзивных моделей в современной истории немецкого бренда.