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Toyota готовит загадочный внедорожник размером с Land Cruiser: появились первые фотографии прототипа

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
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Новый внедорожник Toyota заметили на испытаниях: ему приписывают связь с Century или даже с Land Cruiser

Toyota готовит загадочный внедорожник размером с Land Cruiser: появились первые фотографии прототипа
Фото: Toyota

В Японии впервые заметили закамуфлированный прототип нового крупного внедорожника Toyota. Автомобиль по своим размерам сопоставим с Land Cruiser, а публикация с его изображениями сопровождалась интригующим слоганом «Легенда эволюционирует», что уже вызвало множество предположений о будущем модели.

Toyota продолжает активно расширять линейку крупных внедорожников и электрифицированных моделей. Помимо семейства Land Cruiser, компания уже представила роскошный кроссовер Century SUV, а ранее неоднократно подтверждала планы по выпуску новых гибридных и полностью электрических автомобилей.

Накануне в сети появились фотографии закамуфлированного прототипа нового внедорожника Toyota, который по своим габаритам близок к Land Cruiser. Изображения были опубликованы вместе с подписью «Легенда эволюционирует».

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Несмотря на плотный камуфляж, на снимках можно рассмотреть несколько особенностей прототипа. Одной из них стали крупные 20-дюймовые колесные диски, дизайн которых напоминает колеса нового Toyota Century.

Передняя часть прототипа также отличается от нынешнего Land Cruiser 300. Вместо привычного оформления можно заметить решетку радиатора с вертикальными элементами и небольшие вентиляционные отверстия, что может свидетельствовать о совершенно иной конструкции передней части кузова.

Что еще интереснее, так это упоминание в публикации завода Toyota в Тахаре. Именно это предприятие выпускает наиболее дорогие и технологичные модели японской марки, включая автомобили премиального сегмента. Инсайдеры полагают, что испытания могут быть связаны с новой моделью, построенной на базе Toyota Century.

Toyota готовит загадочный внедорожник размером с Land Cruiser: появились первые фотографии прототипа
Изображение: Toyota

В то же время существуют и другие версии. По одной из них, компания тестирует новое поколение Land Cruiser с несущим кузовом вместо традиционной рамной конструкции (так называемая модель Se). Предполагается, что такой автомобиль может получить полностью электрическую или подзаряжаемую гибридную силовую установку.

Прототип этой модели, представленный в 2023 году (на изображении выше), обладал длиной в 5,1 метра, а его ширина и высота были равны 2- и 1,7-метрам соответственно. Предполагалось, что официальная премьера серийной версии этого внедорожника с трехрядным салоном состоится ориентировочно в 2028 году.

На данный момент японский автопроизводитель не раскрывает никаких технических подробностей, поэтому все предположения о происхождении прототипа остаются на уровне неофициальных версий. Официальная информация о загадочном внедорожнике, вероятно, появится лишь после его полноценной премьеры.

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Между тем, ранее Toyota приступила к активным испытаниям нового поколения своего мирового бестселлера Corolla. Такие машины, как ожидается, получат совершенно другой дизайн в сравнении с предшественниками и обзаведутся сразу тремя типами силовых установок.

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