Toyota впервые показала разработку новой Corolla: модель получит три типа силовых установок

Фото: NHK

Toyota впервые продемонстрировала процесс разработки Corolla нового поколения. В специальной программе японского телеканала NHK был показан замаскированный прототип будущей модели, а также раскрыты некоторые особенности новой платформы, которая будет поддерживать сразу три типа силовых установок.

Toyota Corolla остается самым массовым легковым автомобилем в истории мирового автопрома. С момента дебюта в 1966 году по всему миру было продано более 50 миллионов экземпляров модели, благодаря чему Corolla на протяжении многих лет остается одним из ключевых автомобилей японской марки.

Недавно компания начала раскрывать первые подробности о Corolla нового поколения. Во время специальной программы NHK компания показала процесс разработки будущей модели, представив замаскированный прототип, который уже проходит испытания.

Фото: NHK

Передняя и задняя части автомобиля скрыты камуфляжем, однако уже сейчас можно заметить, что новинка получила более динамичные пропорции кузова. По своей форме прототип напоминает концепт-кар с более плавной линией крыши и задней частью в стиле фастбэк.

Хотя Toyota официально не подтвердила, что на кадрах показана именно новая Corolla, вся программа посвящена разработке следующего поколения модели, поэтому японские СМИ считают, что именно этот автомобиль стал главным героем съемок.

Компания также продемонстрировала интерьер прототипа. Правда, салон пока далек от серийного исполнения. На фотографиях отсутствуют привычные цифровая приборная панель и центральный дисплей мультимедийной системы, что говорит о ранней стадии разработки и проверке компоновки внутренних элементов.

Фото: NHK

Одновременно Toyota впервые показала новую модульную платформу будущей Corolla. Она предусматривает использование трех различных типов силовых установок: классического гибрида, подключаемого гибрида (PHEV) и полностью электрической версии. Большинство элементов конструкции будут унифицированы, а основные отличия между модификациями сведутся к размещению тяговой батареи и компонентов силовой установки.

По предварительным данным, базой для гибридных версий станет новый 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель собственной разработки. По сравнению с нынешним мотором аналогичного объема он примерно на 10% компактнее, легче и обеспечивает более плавную работу.

Ожидается, что новая гибридная система позволит снизить средний расход топлива примерно на 10–15% относительно нынешнего поколения. Подключаемая гибридная версия, по предварительным данным, сможет преодолевать более 90 километров исключительно на электротяге, что сделает ее более удобной для ежедневных поездок без использования бензинового двигателя.

Сроки премьеры новой Toyota Corolla пока не раскрываются.

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