Какой ресурс двигателей и трансмиссий у китайского кроссовера Geely Atlas

Фото: Geely

Покупая подержанный Geely Atlas, многие задаются вопросом: способен ли китайский кроссовер без серьезных вложений пройти 300 тысяч километров или капитальный ремонт потребуется гораздо раньше? Ответ во многом зависит от того, какой двигатель и коробка передач установлены на автомобиле. В этом материале мы выясним, каким ресурсом обладают основные агрегаты Geely Atlas и на какие слабые места стоит обратить внимание перед покупкой этой машины на вторичном рынке.

На российском рынке первое поколение Geely Atlas официально предлагалось с двумя атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,4 литра, а также с турбомотором 1,8. Все три силовых агрегата имеют цепной привод ГРМ, однако заметно отличаются по конструкции и особенностям эксплуатации.

Наиболее простым считается двухлитровый атмосферный двигатель JLD-4G20. По опыту владельцев и сотрудников автосервисов, при регулярной замене масла и использовании качественного топлива многие такие моторы способны пройти около 250–350 тысяч километров без капитального ремонта. К распространенным возрастным проблемам относятся течи прокладок, износ навесного оборудования, отдельные неисправности датчиков, а также необходимость следить за состоянием системы охлаждения.

Более мощный атмосферный двигатель объемом 2,4 литра JLD-4G24 также считается достаточно надежным. При грамотном обслуживании многие экземпляры преодолевают 250–300 тысяч километров до серьезного ремонта.

После пробегов свыше 150–200 тысяч километров владельцы могут столкнуться с повышенным расходом масла, загрязнением дроссельного узла, износом элементов системы зажигания, а также отдельными неисправностями термостата и системы охлаждения. При этом массовых конструктивных дефектов у этого двигателя выявлено не было.

Самым современным в гамме стал турбированный двигатель JLE-4G18T объемом 1,8 литра. В целом он успел зарекомендовать себя как достаточно надежный агрегат, однако его долговечность заметно сильнее зависит от качества обслуживания.

По отзывам владельцев и сервисных специалистов, при замене масла каждые 7–10 тысяч километров, использовании качественного топлива и отсутствии перегревов многие такие моторы способны пройти около 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. На больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор, клапан вентиляции картерных газов и отдельные элементы системы охлаждения.

Если говорить о трансмиссиях, то версии с двухлитровым мотором оснащались шестиступенчатой механической коробкой передач. Она отличается простой конструкцией и при своевременной замене масла нередко служит свыше 300 тысяч километров без капитального ремонта. Основными расходными элементами остаются сцепление, ресурс которого обычно составляет 150–200 тысяч километров, и выжимной подшипник.

Автомобили с двигателями 2,4 и 1,8 в разные годы оснащались различными шестиступенчатыми автоматическими коробками передач. На ранних экземплярах использовалась АКПП DSI M11, которая считается наиболее требовательной к качеству масла и соблюдению интервалов обслуживания.

При регулярной замене рабочей жидкости она способна прослужить около 250 тысяч километров, однако при перегревах и несвоевременном обслуживании ремонт может потребоваться значительно раньше. На более поздних автомобилях появились более современные шестиступенчатые автоматические трансмиссии, которые в целом считаются более удачными и при грамотной эксплуатации также способны пройти около 250–300 тысяч километров до капитального ремонта.

В целом Geely Atlas заслужил репутацию одного из наиболее надежных китайских кроссоверов своего поколения. По опыту эксплуатации многие экземпляры при своевременном обслуживании способны преодолеть 250–300 тысяч километров без капитального ремонта двигателя, а некоторые – даже больше.

Впрочем, фактический ресурс в каждом конкретном случае, как и в любом другом автомобиле на вторичном рынке, во многом зависит от условий эксплуатации, качества обслуживания и отношения к машине предыдущих владельцев.

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Между тем, ранее мы разбирали долговечность основных агрегатов другого популярного кроссовера Geely – Monjaro. Вскоре ему предстоит появиться на российском рынке под именем Volga K50, а затем, как и его брату-близнецу ранее, оказаться на «вторичке». И к нему будут применимы все те цифры, что обозначены в нашем недавнем материале.