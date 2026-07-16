Toyota сохраняет лидерство: список самых популярных автомобильных брендов мира

Фото: Toyota

Аналитическое издание CarIndustryanAnalysis на основе официальных данных, заявленных автопроизводителями, составило рейтинг из 15 самых популярных мировых автомобильных брендов в период с января по март 2026 года.

Первый квартал 2026 года был завершен без смены лидера мирового авторынка. Аналитики подсчитали продажи крупнейших автопроизводителей и составили свежий рейтинг самых популярных автомобильных брендов.

Первое место уверенно сохранила Toyota. За период с января по март японская компания реализовала 2 миллиона 263 тысячи 683 автомобиля. При этом продажи бренда сократились на 2,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако этого оказалось более чем достаточно, чтобы сохранить лидерство.

На второй строчке расположился Volkswagen с результатом 1 миллион 137 тысяч 183 автомобиля. Немецкий производитель также завершил квартал в минусе – объем реализации снизился на 6,4 процента.

Третье место занял Hyundai. Южнокорейская марка продала 933 тысячи 984 автомобиля, сократив продажи на 1,6 процента.

Инфографика: CarIndustryanAnalysis

Сразу за лидирующей тройкой оказался Suzuki, который стал одним из немногих брендов в первой десятке, сумевших показать положительную динамику. Компания реализовала 902 тысячи автомобилей, улучшив прошлогодний результат на 2,9 процента.

Пятое место досталось Ford с показателем 899 тысяч 400 автомобилей. Продажи американского производителя снизились на 3,8 процента.

Шестую строчку занял Nissan, реализовавший 811 тысяч 684 автомобиля. По сравнению с первым кварталом прошлого года спрос на машины марки уменьшился на 4,9 процента.

Следом расположилась Kia. Южнокорейскому бренду удалось продать 802 тысячи 493 автомобиля, а итоговый рост составил 0,6 процента.

На восьмом месте находится Honda с результатом 790 тысяч 200 автомобилей. Именно этот бренд оказался одним из наиболее пострадавших среди лидеров рынка – продажи сократились сразу на 8,7 процента.

Девятую позицию занял Chevrolet, реализовавший 680 тысяч автомобилей. Снижение составило 2,9 процента.

Замкнул первую десятку китайский производитель BYD. За первые три месяца 2026 года бренд продал 615 тысяч 913 автомобилей, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился сразу на 35,4 процента.

Во второй части рейтинга расположились Geely, Mercedes-Benz, BMW, Renault и Audi. Geely реализовала 550 тысяч 659 автомобилей, Mercedes-Benz – 499 тысяч 686 машин, BMW – 496 тысяч 6 автомобилей, Renault – 397 тысяч 602 автомобиля, а Audi – 360 тысяч 106 автомобилей.

Из этих брендов положительную динамику смогла показать только Renault, увеличив продажи на 2,2 процента. Остальные завершили квартал со снижением: Geely потеряла 6,6 процента, Mercedes-Benz – 5,6 процента, BMW – 4,6 процента, а Audi – 6,1 процента.

Таким образом, несмотря на снижение продаж у большинства крупнейших производителей, Toyota сохранила уверенное лидерство на мировом автомобильном рынке, тогда как главным открытием первой десятки стал Suzuki, сумевший ворваться сразу на четвертое место благодаря резкому всплеску интереса к его автомобилям.