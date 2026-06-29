BMW готовит конкурента Mercedes-Benz G-Class: что известно о новом внедорожнике G74

Рендер: Theottle

BMW, похоже, готовится выйти в новый для себя сегмент. По данным зарубежных источников, компания разрабатывает полноценный внедорожник с заводским индексом G74, который должен составить конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser и Lexus GX.

Линейка кроссоверов BMW сегодня включает модели от X1 до X7, однако все они рассчитаны преимущественно на эксплуатацию на дорогах с твердым покрытием. Полноценного внедорожника, способного конкурировать с G-Class или Defender, у марки до сих пор не было.

За последние годы сегмент роскошных внедорожников значительно вырос. Успех Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender, а также Toyota Land Cruiser и Lexus GX показал высокий спрос на подобные автомобили, что, вероятно, и подтолкнуло BMW к разработке собственной модели.

По данным европейской автомобильной прессы, новый внедорожник не станет очередной модификацией X5 или другой существующей модели. Проект создается как самостоятельный автомобиль, ориентированный на эксплуатацию вне дорог.

Сообщается, что в основе машины окажется глубоко модернизированная версия платформы CLAR, которая уже используется на BMW X5. При этом конструкцию планируют существенно усилить для эксплуатации в тяжелых условиях, применив подход, схожий с тем, что использован в современном Land Rover Defender.

Рендер: Theottle

Изначально предполагалось, что новинка станет исключительно электрической моделью. Однако сейчас источники утверждают, что BMW рассматривает сразу несколько вариантов силовых установок. В линейку могут войти бензиновые двигатели, подключаемые гибриды (PHEV), а также полностью электрические версии.

Ожидается, что внедорожник получит полноценную подготовку для бездорожья. По слухам, автомобиль оснастят блокировками дифференциалов, усиленной защитой днища и специальными внедорожными шинами.

Производство новой модели могут организовать на заводе BMW в Спартанберге (штат Южная Каролина, США), который является главным предприятием компании по выпуску кроссоверов.

Если проект действительно получит зеленый свет, BMW впервые предложит покупателям полноценную модель, ориентированную прежде всего на тяжелое бездорожье, а не только на асфальтовые дороги.

А пока «баварцы» завершают работы над новым поколением своего среднеразмерного кроссовера X5, который, как стало известно накануне, будет продаваться в удлиненной модификации не только в Китае, как было раньше, но и за пределами «Поднебесной».