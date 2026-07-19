Honda Element: возрожденный угловатый SUV показали на первых изображениях

Рендер: KDesignAG

В конце прошлого месяца появились очередные слухи о планах Honda возродить свой знаменитый угловатый SUV, который известен под именем Element. В новом поколении ему пообещали брутальный дизайн, гибридную силовую установку и заводские решения для путешествий и кемпинга. Как он может выглядеть накануне показал латиноамериканский независимый художник Kleber Silva, основатель студии KDesignAG.

Honda Element выпускался с 2002 по 2011 год и быстро приобрел культовый статус благодаря необычному угловатому дизайну, практичному салону и широким возможностям трансформации. Автомобиль особенно полюбился поклонникам активного отдыха, поскольку сочетал вместительный кузов с хорошими возможностями на легком бездорожье.

По информации зарубежных СМИ, Honda может вернуть в модельную линейку этот культовый кроссовер. Поводом для таких предположений стала патентная заявка, зарегистрированная компанией в 2024 году, а также информация авторитетного портала Automotive News.

Если информация подтвердится, серийное производство нового Honda Element может стартовать в 2028 году.

Рендер: KDesignAG

Судя по опубликованным рендерам, новый Element сохранит характерный угловатый силуэт своего предшественника. Передняя часть автомобиля получит прямоугольную форму со светодиодной полосой дневных ходовых огней, проходящей по всей ширине кузова.

Нижняя часть переднего бампера, как ожидается, будет выполнена из неокрашенного защитного пластика, а также получит металлические защитные элементы, подчеркивающие внедорожный характер модели.

Сбоку автомобиль сохранит почти вертикальные линии кузова, обеспечивающие хороший обзор и максимально эффективное использование внутреннего пространства. Сзади внимание привлекают массивные задние стойки кузова и фонари, выполненные в стилистике передней оптики.

Рендер: KDesignAG

По предварительным данным, новый Element займет место между HR-V и CR-V, усилив позиции Honda в одном из самых конкурентных сегментов компактных кроссоверов.

Ожидается, что интерьер станет значительно современнее. Зарубежные инсайдеры сообщают о цифровой архитектуре салона, улучшенных материалах отделки и широких возможностях трансформации внутреннего пространства.

Кроме того, автомобиль может получить модульную систему организации багажника и интегрированные рейлинги на крыше для перевозки дополнительного оборудования.

Технические подробности пока не раскрываются, однако сообщается, что новый Honda Element будет оснащен современной гибридной силовой установкой. Предполагается, что такое решение позволит существенно снизить расход топлива, устранив один из главных недостатков модели первого поколения, на который ранее жаловались владельцы.

Одной из самых интересных особенностей будущей новинки может стать заводской комплект для кемпинга. Согласно ранее опубликованной патентной заявке Honda, автомобиль способен получить подъемную крышу с двухместной палаткой.

Помимо этого, в задней части кузова может появиться выдвижной кемпинговый модуль, который после раскладывания образует дополнительную палатку. Такое решение позволит организовать место для приготовления пищи, отдыха или приема гостей во время путешествий.

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Между тем, недавно стало известно о планах Honda вернуть в строй еще одну известную модель. Речь идет о минивэне Elysion, который может получить интерпретацию для японского и глобального авторынков (сейчас подобная модель представлена только в Китае). Предполагается, что такой автомобиль получит уникальный дизайн, собственное оснащение, а также окажется потенциальным конкурентом популярного Toyota Alphard.