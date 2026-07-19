6 гибридных кроссоверов, которые быстрее всего окупают переплату за счет экономии топлива

Гибридные кроссоверы стоят дороже бензиновых аналогов, однако более низкий расход топлива способен довольно быстро компенсировать разницу в цене. Американский журнал Consumer Reports протестировал несколько популярных моделей и выяснил, что в отдельных случаях дополнительные расходы на покупку окупаются всего за один-два года.

Эксперты Consumer Reports сравнили реальные показатели расхода топлива популярных гибридных кроссоверов с их бензиновыми версиями. Исследование показало, что современные гибридные силовые установки позволяют существенно сократить расходы на топливо, а переплата при покупке автомобиля нередко возвращается значительно быстрее, чем принято считать.

Toyota Grand Highlander Hybrid

Лидером рейтинга оказался Toyota Grand Highlander Hybrid. Во время испытаний средний расход топлива составил около 6,7 литра на 100 километров против 10,7 литра у бензиновой версии. По подсчетам Consumer Reports, это позволяет экономить примерно 810 долларов в год на топливе. При разнице в цене около 1275 долларов дополнительные затраты на покупку гибридной версии могут окупиться примерно за два года.

Lexus NX Hybrid

Второе место занял Lexus NX Hybrid. Его средний расход топлива составил около 6,2 литра на 100 километров, тогда как бензиновая версия потребляет примерно 9,4 литра. Годовая экономия оценивается примерно в 800 долларов, а с учетом разницы в стоимости около 900 долларов переплата практически компенсируется уже в течение первого года эксплуатации.

Lexus RX Hybrid

Третьим оказался Lexus RX Hybrid. В испытаниях Consumer Reports кроссовер показал средний расход около 6,9 литра на 100 километров против 9,8 литра у бензиновой модификации. Это позволяет экономить примерно 720 долларов ежегодно. Однако более высокая стоимость гибридной версии – около 2875 долларов – означает, что окупить переплату удастся примерно за четыре года.

Mazda CX-50 Hybrid

В рейтинг также вошел Mazda CX-50 Hybrid. Несмотря на то что модель относится к среднеразмерным кроссоверам, она использует гибридную систему Toyota. Средний расход топлива составил около 6,4 литра на 100 километров. По оценке Consumer Reports, владелец может экономить примерно 700 долларов в год.

При сравнении с атмосферной бензиновой версией разница в стоимости автомобиля окупается примерно за четыре года. При этом турбированная модификация стоит даже дороже гибридной.

Hyundai Santa Fe Hybrid

Пятое место досталось Hyundai Santa Fe Hybrid. Во время тестов гибридный кроссовер расходовал около 6,9 литра на 100 километров, тогда как бензиновая версия – примерно 9,8 литра. Благодаря этому экономия на топливе достигает около 590 долларов в год. Разница в цене между двумя модификациями составляет примерно 1100 долларов, поэтому дополнительные затраты могут компенсироваться примерно за два года.

Kia Sportage Hybrid

Замыкает список Kia Sportage Hybrid. Его средний расход топлива оказался на уровне около 6,5 литра на 100 километров против 9,4 литра у бензиновой версии. По подсчетам Consumer Reports, владелец сможет экономить примерно 590 долларов ежегодно, а разница в стоимости между двумя вариантами автомобиля также окупается приблизительно за два года.

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Результаты исследования CR демонстрируют, что современные гибридные кроссоверы позволяют не только снизить расход топлива, но и сравнительно быстро вернуть переплату при покупке автомобиля. Особенно заметной выгода становится для водителей, которые ежегодно преодолевают большие расстояния.

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