Внедорожник Nissan Terrano может вернуться в виде 408-сильного гибрида

Рендер: Apollo News Service

Nissan рассматривает возможность возвращения имени Terrano. Если информация подтвердится, культовый внедорожник получит современную подключаемую гибридную силовую установку, мощность около 408 лошадиных сил и станет глобальной моделью.

Nissan Terrano впервые появился в 1986 году и быстро стал одной из самых известных моделей марки в сегменте рамных внедорожников. В 1990-х и начале 2000-х годов автомобиль пользовался высокой популярностью на многих рынках, после чего его место в линейке постепенно заняли другие модели Nissan.

Теперь ходят разговоры, что Nissan может возродить название Terrano для нового полноразмерного внедорожника эпохи электрификации. На это намекнул представленный в апреле этого года одноименный концепт-кар. Предполагается, что модель займет место между Patrol и X-Trail в глобальной линейке компании, а ее серийная версия может дебютировать уже в течение следующего года.

Рендер: Apollo News Service

Скорее всего будущий Terrano будет создаваться на основе прототипа Terrano PHEV образца этой весны. Его дизайн был выполнен в современной стилистике Nissan, однако содержит сразу несколько отсылок к классическим внедорожникам марки.

Главной особенностью передней части называют фирменную трехсекционную декоративную вставку, вдохновленную первым поколением Terrano. Кроме того, концепт получил подсвечиваемый логотип Nissan, массивные бамперы, расширенные колесные арки и крупные внедорожные шины.

Рендер: Apollo News Service

При этом японские СМИ отмечают, что серийная версия наверняка станет более практичной (рендерные иллюстрации выше). Вероятнее всего, часть декоративных элементов концепта, включая дополнительную светотехнику и экспедиционный багажник на крыше, останется лишь демонстрационным решением.

Технические характеристики автомобиля официально пока не раскрываются. Однако, по сведениям японских СМИ, новый Terrano может использовать ту же подключаемую гибридную силовую установку, что и предназначенный для китайского рынка Nissan Frontier Pro PHEV.

Ожидается, что она будет включать 1,5-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель и электромотор. Совокупная мощность установки может составить около 408 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент – примерно 800 Нм.

Одной из причин появления такой модели называют расширение сотрудничества Nissan и Mitsubishi в рамках альянса. Компании уже совместно работают над разработкой новых внедорожников и электрифицированных автомобилей, поэтому будущий Terrano может получить общую платформу и часть технологий партнеров.

При этом, как отмечают японские СМИ, Nissan намерен сохранить индивидуальность модели. Новый Terrano может позиционироваться как премиальный внедорожник, сочетающий высокий уровень комфорта, тихую работу гибридной силовой установки и хорошие возможности за пределами асфальта.

Пока компания официально не подтвердила сроки выхода автомобиля и рынки, на которых он будет продаваться. Тем не менее в публикациях отмечается, что проект не рассматривается исключительно как модель для Китая. Напротив, новый Terrano может стать глобальным внедорожником.

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Это не единственный внедорожник, который расширит модельную линейку Nissan в ближайшие годы. Ранее стало известно, что компания готовит возрождение рамного внедорожника Xterra. Его дебют намечен на конец 2028 года.