Новый рамный внедорожник Nissan Xterra: что о нем известно

Рендер: Daily-Motor

Nissan готовится вернуть в свою линейку легендарный внедорожник Xterra. По предварительной информации, автомобиль дебютирует как модель 2029 года, а его официальная премьера может состояться уже в конце 2028-го. Судя по имеющимся данным, речь идет не о кроссовере с историческим названием, а о полностью новой модели, разработанной специально для любителей настоящего бездорожья.

История Nissan Xterra началась в 1999 году, когда компания представила внедорожник как модель 2000 модельного года. Автомобиль создавался на базе рамной платформы пикапов Nissan и быстро завоевал популярность благодаря простой конструкции, высокой надежности и хорошей проходимости. За 15 лет производства Xterra пережил два поколения, а в 2015 году был снят с конвейера из-за падения спроса на рамные SUV и ужесточения экологических требований.

Теперь ситуация на рынке изменилась. Спрос на классические внедорожники вновь растет, и Nissan, похоже, намерен «прокатиться» на этом тренде.

По данным зарубежных источников, новый Xterra станет одной из пяти рамных моделей, которые Nissan и Infiniti будут выпускать в Северной Америке. Не исключено, что на его базе позднее появится и роскошный внедорожник Infiniti, способный составить конкуренцию Lexus GX.

В основу автомобиля должна лечь новая рамная архитектура, которая, вероятно, окажется общей с пикапом Nissan Frontier следующего поколения. Производство планируют наладить на заводе марки в Кантоне (штат Миссисипи, США). По аналогичной схеме сегодня построены такие модели, как Ford Bronco и Ranger, а также Jeep Wrangler и Gladiator.

Ставка на мотор V6 и полноценный полный привод

Предполагается, что новый Xterra сохранит философию своих предшественников. Автомобиль должен получить высокий дорожный просвет, полноценную систему полного привода с понижающей передачей и внедорожную версию Pro-4X.

Инсайдеры утверждают, что Nissan не станет использовать четырехцилиндровые двигатели, которыми сегодня оснащаются многие конкуренты. Вместо этого внедорожник предложат исключительно с V6.

Базовым вариантом, вероятнее всего, станет бензиновый 3,5-литровый атмосферный двигатель V6, знакомый по нынешнему Pathfinder. Позже к нему может присоединиться гибридная версия с шестицилиндровым мотором. Не исключено, что Nissan применит фирменную систему e-Power, в которой двигатель внутреннего сгорания работает преимущественно как генератор для питания электромоторов.

Когда ждать премьеру

По предварительным оценкам, стартовая цена нового Nissan Xterra составит менее 40 тысяч долларов (около 3 миллионов рублей при пересчете на российскую валюту). Это позволит модели конкурировать с Toyota 4Runner и Ford Bronco, оставаясь при этом одним из наиболее доступных рамных внедорожников в своем классе.

Если планы компании не изменятся, официальная премьера нового Nissan Xterra состоится в конце 2028 года, а продажи автомобиля стартуют как модели 2029 модельного года.