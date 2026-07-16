4 вседорожника, способных прослужить не менее 15 лет

Фото: Toyota

Покупая новый кроссовер, многие рассчитывают ездить на нем долгие годы, не сталкиваясь с серьезными поломками. Автомобильные эксперты назвали модели, которые, по их мнению, способны прослужить владельцам не менее 15 лет при своевременном обслуживании.

Надежность остается одним из главных критериев при выборе нового или подержанного автомобиля. Особенно это касается кроссоверов и внедорожников, которые нередко приобретают как раз с расчетом на длительную эксплуатацию.

Автомобильные эксперты заокеанского портала «GoBankingRates» составили список моделей, которые способны служить своему владельцу верой и правдой, не огорчая периодическими поломками. Все перечисленные автомобили объединяет одно важное качество – способность сохранять ресурс на протяжении многих лет.

Honda CR-V

Одним из лидеров в этом списке оказался Honda CR-V. По словам специалистов, эта модель уже более двадцати лет остается одним из самых популярных семейных кроссоверов благодаря удачному сочетанию надежности, практичности и невысоких эксплуатационных расходов.

Эксперты отмечают, что автомобиль редко становится гостем сервисных центров и хорошо подходит тем, кто хочет минимизировать расходы на обслуживание. Кроме того, модель доступна и с гибридной силовой установкой, позволяющей снизить расход топлива. По версии авторитетного американского издания Kelley Blue Book, в этом году Honda CR-V занял первое место среди компактных кроссоверов.

Toyota RAV4 (гибридная версия)

Не менее высокие оценки получил Toyota RAV4 Hybrid. Этот кроссовер давно считается главным конкурентом Honda CR-V и также пользуется репутацией автомобиля, способного прослужить многие годы. Эксперты связывают это не только с общей надежностью конструкции, но и с современной антикоррозийной защитой кузова.

По их словам, RAV4 Hybrid стал самым надежным внедорожником 2025 года, а уровень страховых обращений по этой модели составил всего 9,68%. Кроме того, специалисты JD Power признали RAV4 лучшим компактным кроссовером по надежности в своем ежегодном рейтинге.

Honda Pilot

Тем, кому необходим автомобиль с тремя рядами сидений, эксперты рекомендуют обратить внимание на Honda Pilot. По их словам, эта модель сочетает высокий уровень безопасности с проверенной надежностью. Особо отмечается долговечность двигателя V6, который специалисты называют одним из наиболее удачных силовых агрегатов марки.

Lexus GX 550

Единственным представителем премиального сегмента в этом рейтинге и полноценным рамным внедорожником оказался Lexus GX 550. Эксперты считают, что этот внедорожник удачно сочетает высокий уровень комфорта с серьезными возможностями за пределами асфальта. При этом качество сборки и контроль производства, характерные для Lexus, позволяют модели сохранять высокую надежность.

По данным американского портала CarEdge, за первые пять лет эксплуатации владельцы Lexus GX 550 в среднем тратят около 2700 долларов на техническое обслуживание (около 210 тысяч рублей по текущему курсу).

Для полноразмерного премиального внедорожника такой показатель специалисты называют весьма низким. Кроме того, журнал Consumer Reports поставил Lexus на второе место среди самых надежных автомобильных брендов 2025 года.

Накануне мы рассказывали об авомобилях, которые способны стойко сопротивляться коррозии кузова. Как ни странно, среди них оказались даже модели отечественной Lada.