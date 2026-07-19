Suzuki Jimny превратили в ретро-внедорожник: Alpine Style представила новую версию с круглыми фарами

Изображение: Alpine Style

Японская компания Alpine Style расширила линейку ретро-комплектов Beas для Suzuki Jimny. Теперь владельцы компактного внедорожника смогут выбрать новую версию с классическими круглыми двойными фарами, а также приобрести отдельные элементы обвеса для индивидуальной доработки автомобиля.

Серия Beas была разработана подразделением Alpine Style Cal’s Motor как проект по превращению современного Suzuki Jimny в внедорожник с классической американской внешностью. Комплекты вдохновлены автомобилями, популярными на западном побережье США в 1970–1980-х годах, и предлагаются для Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad.

Накануне Alpine Style объявила о расширении линейки фирменных ретро-комплектов Beas для Suzuki Jimny. Продажи новых вариантов оформления стартуют в Японии уже в июле.

Изображение: Alpine Style

Главной новинкой стала версия с круглыми двойными фарами. Ранее покупателям были доступны варианты с квадратными двухсекционными и четырехсекционными фарами, а теперь к ним присоединилось третье исполнение, выполненное в более классическом стиле.

По словам разработчиков, круглая оптика придает внедорожнику более выразительный неоклассический образ, сохраняя характерную стилистику серии Beas.

Изображение: Alpine Style

Помимо нового оформления передней части, компания начала предлагать отдельные комплекты кузовных деталей. Теперь покупатели могут приобрести переднюю часть автомобиля, включающую решетку радиатора и бампер, либо отдельно заказать комплект задних фонарей. Такое решение позволяет комбинировать различные элементы между собой и создавать индивидуальный дизайн автомобиля без необходимости покупки полного комплекта.

При этом производитель предупреждает, что некоторые сочетания деталей могут привести к быстрому миганию указателей поворота. В подобных случаях потребуется установка специального электронного модуля.

Еще одной новинкой стала версия «Джимни» без хромированных элементов. Все детали поставляются неокрашенными, благодаря чему владелец или тюнинг-ателье могут самостоятельно выбрать цвет кузовных элементов. В качестве одного из примеров производитель приводит матово-черную окраску, однако обязательным условием остается последующая покраска деталей.

Боди-киты совместимы с Suzuki Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad различных годов выпуска. При этом установка невозможна на автомобили с галогенными фарами или без штатных омывателей фар.

Стоимость полных комплектов, отдельных наборов деталей и исполнения без хромированных элементов производитель пока не назвал, но обещает раскрыть эту информацию в ближайшее время.

Автомобили серии Beas также могут оснащаться фирменным оборудованием Alpine, включая мультимедийную систему с дисплеем, камеру заднего вида, встроенные разъемы HDMI и USB, электронную систему оплаты дорог ETC, а также комплект колес с фирменными дисками Moon Chrome.

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Кстати, ранее мы рассказывали о том, что эта же фирма «состарила» популярный субкомпактный кроссовер Toyota Raize, за счет своего боди-кита Havana превратив его в ретро-мобиль в стиле Chevrolet K5 Blazer из прошлого века.