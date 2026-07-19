Suzuki Jimny превратили в ретро-внедорожник: Alpine Style представила новую версию с круглыми фарами

Японская компания Alpine Style расширила линейку ретро-комплектов Beas для Suzuki Jimny. Теперь владельцы компактного внедорожника смогут выбрать новую версию с классическими круглыми двойными фарами, а также приобрести отдельные элементы обвеса для индивидуальной доработки автомобиля.
Серия Beas была разработана подразделением Alpine Style Cal’s Motor как проект по превращению современного Suzuki Jimny в внедорожник с классической американской внешностью. Комплекты вдохновлены автомобилями, популярными на западном побережье США в 1970–1980-х годах, и предлагаются для Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad.
Накануне Alpine Style объявила о расширении линейки фирменных ретро-комплектов Beas для Suzuki Jimny. Продажи новых вариантов оформления стартуют в Японии уже в июле.
Главной новинкой стала версия с круглыми двойными фарами. Ранее покупателям были доступны варианты с квадратными двухсекционными и четырехсекционными фарами, а теперь к ним присоединилось третье исполнение, выполненное в более классическом стиле.
По словам разработчиков, круглая оптика придает внедорожнику более выразительный неоклассический образ, сохраняя характерную стилистику серии Beas.
Помимо нового оформления передней части, компания начала предлагать отдельные комплекты кузовных деталей. Теперь покупатели могут приобрести переднюю часть автомобиля, включающую решетку радиатора и бампер, либо отдельно заказать комплект задних фонарей. Такое решение позволяет комбинировать различные элементы между собой и создавать индивидуальный дизайн автомобиля без необходимости покупки полного комплекта.
При этом производитель предупреждает, что некоторые сочетания деталей могут привести к быстрому миганию указателей поворота. В подобных случаях потребуется установка специального электронного модуля.
Еще одной новинкой стала версия «Джимни» без хромированных элементов. Все детали поставляются неокрашенными, благодаря чему владелец или тюнинг-ателье могут самостоятельно выбрать цвет кузовных элементов. В качестве одного из примеров производитель приводит матово-черную окраску, однако обязательным условием остается последующая покраска деталей.
Боди-киты совместимы с Suzuki Jimny, Jimny Sierra и Jimny Nomad различных годов выпуска. При этом установка невозможна на автомобили с галогенными фарами или без штатных омывателей фар.
Стоимость полных комплектов, отдельных наборов деталей и исполнения без хромированных элементов производитель пока не назвал, но обещает раскрыть эту информацию в ближайшее время.
Автомобили серии Beas также могут оснащаться фирменным оборудованием Alpine, включая мультимедийную систему с дисплеем, камеру заднего вида, встроенные разъемы HDMI и USB, электронную систему оплаты дорог ETC, а также комплект колес с фирменными дисками Moon Chrome.
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Кстати, ранее мы рассказывали о том, что эта же фирма «состарила» популярный субкомпактный кроссовер Toyota Raize, за счет своего боди-кита Havana превратив его в ретро-мобиль в стиле Chevrolet K5 Blazer из прошлого века.