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В Японии «состарили» компактный кроссовер Toyota Raize

Машину сделали похожей на классические американские внедорожники из 70-х – 80-х

Текст: Михаил Романченко
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Японская Mitsuoka уже имеет в своем портфолио популярный кроссовер Toyota RAV4, который пережил существенную модернизацию, превратившись в ретро-мобиль в стиле Chevrolet K5 Blazer образца 1970-1980 годов с названием Buddy.

А теперь по той же схеме ее конкуренты из Cal’s Motor «состарили» более доступный и менее известный в России «паркетник» Raize. 

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Модернизированная версия кроссовера Toyota получила название Cal’s Motor Havana. Как и в случае с Mitsuoka Buddy, пакет доработок берет за основу классические американские внедорожники, в том числе пресловутый Chevrolet K5 Blazer.

Спереди машина щеголяет заостренным «носом» с хромированной решеткой радиатора и бампером, стилизованным под металл.

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Кроме того, автомобилю достались сделанные на заказ крылья, стальные колеса, а также пара квадратных задних фонарей и отделка двери багажника под дерево. 

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Внутри Toyota Raize практически не поменялась. Единственные перемены, произошедшие с машиной, затронули ее сенсорный экран и шильдик на руле, где вместо Toyota теперь красуется эмблема Cal’s Motor.

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Механическая часть кроссовера также сохранилась от оригинала, так что на выбор покупателя искусственным образом «состаренный» кроссовер Raize может комплектоваться как литровым турбомотором, так и 1,2-литровым бензиновым атмосферником. 

Во сколько обошлось Cal’s Motor превращение современного бюджетного «паркетника» в ретро-мобиль не уточняется. Зато известна цена всей машины в сборе. За нее предлагают выложить от 3 миллионов 980 тысяч до 4 миллионов 240 тысяч йен или 2 миллиона 418 – 2 миллиона 600 тысяч рублей соответственно.

Источник:Top Gear Philippines

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