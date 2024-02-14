В Японии «состарили» компактный кроссовер Toyota Raize

Японская Mitsuoka уже имеет в своем портфолио популярный кроссовер Toyota RAV4, который пережил существенную модернизацию, превратившись в ретро-мобиль в стиле Chevrolet K5 Blazer образца 1970-1980 годов с названием Buddy.

А теперь по той же схеме ее конкуренты из Cal’s Motor «состарили» более доступный и менее известный в России «паркетник» Raize.

Модернизированная версия кроссовера Toyota получила название Cal’s Motor Havana. Как и в случае с Mitsuoka Buddy, пакет доработок берет за основу классические американские внедорожники, в том числе пресловутый Chevrolet K5 Blazer.

Спереди машина щеголяет заостренным «носом» с хромированной решеткой радиатора и бампером, стилизованным под металл.

Кроме того, автомобилю достались сделанные на заказ крылья, стальные колеса, а также пара квадратных задних фонарей и отделка двери багажника под дерево.

Внутри Toyota Raize практически не поменялась. Единственные перемены, произошедшие с машиной, затронули ее сенсорный экран и шильдик на руле, где вместо Toyota теперь красуется эмблема Cal’s Motor.

Механическая часть кроссовера также сохранилась от оригинала, так что на выбор покупателя искусственным образом «состаренный» кроссовер Raize может комплектоваться как литровым турбомотором, так и 1,2-литровым бензиновым атмосферником.

Во сколько обошлось Cal’s Motor превращение современного бюджетного «паркетника» в ретро-мобиль не уточняется. Зато известна цена всей машины в сборе. За нее предлагают выложить от 3 миллионов 980 тысяч до 4 миллионов 240 тысяч йен или 2 миллиона 418 – 2 миллиона 600 тысяч рублей соответственно.