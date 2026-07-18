Honda N-WGN следующего поколения может дебютировать в 2027 году: появились первые рендеры и подробности

Рендер: Apollo News Service

Honda, по информации японских СМИ, готовит полностью новое поколение кей-кара N-WGN. Премьера модели может состояться уже в 2027 году, а главной особенностью автомобиля, как ожидается, останутся традиционные распашные двери вместо более популярных сегодня сдвижных.

Honda N-WGN дебютировал в 2013 году как компактный городской кей-кар. Второе поколение модели вышло в 2019 году, а затем несколько раз обновлялось. Автомобиль занимает нишу между более простыми городскими моделями и семейным N-BOX, предлагая высокий кузов, но сохраняя классические распашные двери.

По информации японских СМИ, сейчас Honda работает над новым поколением N-WGN. Если прогнозы подтвердятся, полностью обновленный кей-кар появится на рынке уже в 2027 году и сохранит концепцию компактного высокого универсала с распашными дверями.

Сегодня сегмент японских кей-каров во многом контролируют модели со сдвижными дверями, такие как Honda N-BOX. Однако спрос на более традиционные автомобили по-прежнему остается высоким. Именно на эту аудиторию и будет ориентирован новый N-WGN.

Нынешнее поколение модели было представлено в 2019 году. В 2022-м автомобиль пережил рестайлинг, а в 2025 году получил очередной пакет доработок. Тем не менее базовая конструкция существует уже около семи лет, поэтому полная смена поколения выглядит вполне ожидаемым шагом.

По слухам, Honda намерена еще сильнее развести N-WGN и N-BOX по позиционированию. Если последний остается выбором семей благодаря просторному салону и сдвижным дверям, то N-WGN должен сохранить статус более компактного и доступного автомобиля, ориентированного на покупателей, которым важны маневренность, простота эксплуатации и привлекательная цена.

Рендер: Apollo News Service

Ожидается, что дизайн нового поколения будет выполнен в стилистике последних моделей Honda. По сравнению с нынешним автомобилем внешность может стать более современной и выразительной, при этом общая концепция высокого городского хэтчбека сохранится.

Что касается технической части, то революционных изменений не прогнозируется. По данным японских СМИ, новый N-WGN, вероятнее всего, получит модернизированную версию существующей силовой установки. Основной акцент инженеры сделают на повышении топливной экономичности, снижении расхода топлива и улучшении плавности хода.

Такой подход объясняется особенностями сегмента кей-каров, где покупатели зачастую ценят практичность и стоимость эксплуатации гораздо выше высокой мощности.

Несмотря на стремительный рост популярности моделей со сдвижными дверями, Honda, как ожидается, не откажется от классических распашных дверей. Такой формат остается востребованным среди покупателей, которым важны компактные размеры автомобиля, меньшая масса конструкции и более доступная стоимость.

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