Honda может вернуть в Японию роскошный минивэн Elysion: появились первые рендеры

Рендер: Apollo News Service

Honda пока официально не объявляла о разработке нового флагманского минивэна для японского рынка, однако независимые дизайнеры уже представили свое видение того, каким может оказаться возрожденный Elysion. По их мнению, будущая модель способна стать прямым конкурентом Toyota Alphard и Vellfire, предложив собственный взгляд на сегмент роскошных семейных автомобилей.

Honda Elysion дебютировал в 2004 году и стал флагманским минивэном марки. Модель отличалась фирменной концепцией низкого пола и низкого центра тяжести, благодаря чему сочетала просторный салон с управляемостью, больше напоминающей легковой автомобиль. Производство Elysion для японского рынка завершилось в 2013 году, однако в Китае минивэн под этим названием до сих пор выпускается совместным предприятием Dongfeng Honda.

Сегодня самым дорогим минивэном Honda в Японии остается Odyssey, однако, по данным местных СМИ, его продажи на внутреннем рынке должны завершиться летом 2026 года. На этом фоне все чаще появляются предположения, что компания может вновь обратить внимание на сегмент полноразмерных премиальных минивэнов.

Рендер: Apollo News Service

Опубликованные компьютерные изображения демонстрируют автомобиль с более строгими и современными линиями кузова, массивной передней частью и крупной решеткой радиатора. Предполагается, что новинка получит длину около пяти метров, чтобы напрямую конкурировать с Toyota Alphard и Vellfire.

В случае появления серийной модели акцент, вероятнее всего, будет сделан на максимальном комфорте пассажиров второго ряда, современных цифровых технологиях, улучшенной шумоизоляции и гибридной силовой установке.

В настоящее время китайский Honda Elysion имеет длину 4951 мм, ширину 1842 мм, высоту 1711 мм и колесную базу 2900 мм. Не исключено, что именно он может стать отправной точкой для создания новой глобальной модели, хотя официальных подтверждений этим слухам пока нет.

Если японский автопроизводитель действительно решит вернуться в сегмент премиальных минивэнов, будущий Elysion, вероятно, получит фирменную гибридную систему e:HEV нового поколения. Кроме того, ожидается широкий набор современных электронных ассистентов и мультимедийных функций.

Цена потенциальной новинки пока может быть лишь предметом догадок. По оценкам инсайдеров, стоимость может начинаться примерно с 5 миллионов иен (примерно 2,3 миллиона рублей), а наиболее дорогие комплектации способны превысить отметку в 8 миллионов иен (около 3,8 миллиона рублей), что в базе соответствует уровню Toyota Alphard. За него в Японии, напомним, сейчас просят от 5,5 до 10,7 миллиона иен в зависимости от версии ( в районе 2,6 – 5,5 миллиона рублей при пересчете на российскую валюту по нынешнему курсу).