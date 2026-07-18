Новый Hyundai Tucson впервые показали без плотного камуфляжа: опубликованы свежие рендеры

Рендер: NYMammoth

Hyundai продолжает испытания новой, пятой по счету генерации Tucson, дебют которой ожидается до конца этого года. На фоне появления новых шпионских фотографий зарубежные дизайнеры подготовили рендеры, демонстрирующие гипотетически возможный внешний вид одного из самых популярных кроссоверов марки.

Hyundai Tucson выпускается с 2004 года и сегодня является одной из ключевых глобальных моделей корейского бренда. Нынешнее поколение кроссовера дебютировало в 2020 году и стало одним из первых автомобилей Hyundai с фирменным дизайном Parametric Dynamics.

Сейчас кроссовер следующей генерации продолжает проходить дорожные испытания в Европе, причем последние прототипы уже скрыты значительно меньшим количеством камуфляжа. Это позволило зарубежным дизайнерам подготовить рендеры, демонстрирующие вероятный облик серийной модели.

Рендер: NYMammoth

Судя по опубликованным изображениям, новый Tucson (NX5) сохранит узнаваемый угловатый силуэт, однако получит новую переднюю часть, выполненную в стилистике последних моделей Hyundai.

Главной особенностью станет горизонтальная светодиодная полоса, объединяющая переднюю оптику. Ниже разместятся раздельные светодиодные фары с вертикальными дневными ходовыми огнями, а завершит образ переработанный спортивный передний бампер.

Профиль кроссовера также изменится. На рендерах автомобиль получил колесные арки, окрашенные в цвет кузова, благодаря чему внешний вид выглядит более цельным и современным.

Рендер: NYMammoth

Сзади ожидаются новые вертикальные светодиодные фонари, соединенные световой полосой. По задумке дизайнеров, такая графика образует характерный рисунок в виде буквы «H», перекликающийся с названием бренда Hyundai.

Официальной информации об интерьере пока немного. По данным зарубежных СМИ, обновленный Tucson может получить новый 17-дюймовый дисплей и мультимедийную систему Pleos Connect последнего поколения. При этом Hyundai, как ожидается, сохранит часть физических клавиш управления, отказавшись от полного перехода на сенсорные элементы.

Фото: Hyundai

Предполагается, что серьезные изменения произойдут и в технической части. По предварительной информации, кроссовер получит новую гибридную систему TMED-II. Базой для нее останется 1,6-литровый бензиновый турбомотор.

Зарубежные СМИ также сообщают, что максимальная мощность гибридной установки может достигать 275 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составит 380 Нм. Кроме того, в линейке, как ожидается, сохранятся версии с мягкой гибридной системой и подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV).

Официально Hyundai пока не раскрывает характеристики обновленного Tucson. Поскольку автомобиль все еще проходит испытания, внешний вид и технические особенности серийной версии могут отличаться от опубликованных рендеров. Премьера новинки, по предварительным данным, состоится до конца 2026 года.

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Tucson не единственный кроссовер Hyundai, который в ближайший год переживет крупную модернизацию. Помимо него через большое обновление должен пройти его старший брат Santa Fe, дебют рестайлинговой версии которого, по слухам, состоится в 2027-м году.