Toyota Mega Cruiser: редкий исполинский внедорожник, который называли японским ответом Hummer

Фото: Bring a Trailer

Когда речь заходит о самых необычных внедорожниках Toyota, большинство сразу вспоминает Land Cruiser. Однако в истории японской марки существовала куда более редкая и впечатляющая модель – Mega Cruiser. Этот огромный автомобиль создавался для военных, а позже небольшая часть машин попала и на гражданский рынок, став сегодня настоящей коллекционной редкостью.

История Toyota Mega Cruiser началась в первой половине 1990-х годов, когда Силы самообороны Японии искали замену устаревшим армейским внедорожникам. Инженеры Toyota разработали совершенно новую машину, рассчитанную на эксплуатацию в самых тяжелых условиях. Серийное производство стартовало в 1995 году.

Внешне Mega Cruiser сразу вызывал ассоциации с американским Hummer H1. Автомобиль получил угловатый кузов, огромный дорожный просвет, широкую колею и практически вертикальное лобовое стекло. Однако сходство объяснялось скорее одинаковым назначением, чем копированием дизайна – обе модели создавались прежде всего как военная техника.

Фото: Bring a Trailer

Габариты внедорожника впечатляют даже по современным меркам. Его длина превышала 5 метров, ширина составляла около 2,2 метра, а дорожный просвет достигал примерно 420 мм. Благодаря портальным колесным редукторам, независимой подвеске всех колес, постоянному полному приводу, блокировкам дифференциалов и системе подкачки шин Mega Cruiser мог преодолевать практически любое бездорожье.

Под капотом располагался четырехцилиндровый турбодизель объемом 4,1 литра (15B-FTE), развивавший около 153 лошадиных сил и внушительные 382 Нм крутящего момента. Несмотря на сравнительно скромную мощность, двигатель отличался высокой надежностью и уверенно справлялся с тяжелым внедорожником благодаря большому тяговому усилию на низких оборотах. В паре с ним работала четырехступенчатая автоматическая коробка передач.

Фото: Bring a Trailer

Гражданская версия Mega Cruiser практически не отличалась от военной по конструкции. При этом салон получил более качественные материалы отделки, кондиционер, электропакет и другое оборудование, необходимое для повседневной эксплуатации. Однако автомобиль оставался весьма специфичным: огромные размеры, высокий расход топлива и сложность парковки делали его скорее экзотикой, чем универсальным транспортом.

Всего для гражданских покупателей было выпущено менее 150 экземпляров Toyota Mega Cruiser. Именно поэтому сегодня такие автомобили считаются большой редкостью не только в Японии, но и во всем мире. На аукционах хорошо сохранившиеся экземпляры нередко продаются значительно дороже своей первоначальной стоимости.

Несколько таких примеров мы приводили в своих материалах несколько лет назад. Так, к примеру, в 2020 году десантный Toyota Mega Cruiser предлагался в Штатах по цене нового Prado, а спустя пять лет после этого уникальная версия этой модели с 10-местным салоном и высокой крышей ушла с молотка на торгах дороже 30 тысяч долларов (на тот момент свыше 2,4 миллиона рублей).

Один из самых хорошо сохранившихся экземпляров Toyota Mega Cruiser сейчас хранится в автомобильном музее компании, расположенном неподалеку от Нагои.