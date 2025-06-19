Уникальный 10-местный Toyota Mega Cruiser с высокой крышей подорожал за день почти в 4 раза

Много лет назад Toyota пошла по стопам американского Hummer и подготовила для японских военных внедорожник, получивший название Mega Cruiser.

В конечном итоге у этой модели появились машины для гражданского рынка, но их количество было минимальным – в общей сложности компания выпустила от 130 до 150 экземпляров своего хардкорного вездехода. И среди них были поистине уникальные жемчужины, одну из которых сейчас хотят продать на аукционе по относительно невысокой цене.

Toyota Mega Cruiser 1996 года, выставленный на аукцион в США

На портале «Bring a Trailer» идут торги за уникальный Toyota Mega Cruiser 1996 года выпуска с высокой крышей, в котором размещено сразу десять посадочных мест (включая водительское кресло).

Трехрядный вездеход обладает внушительным дорожным просветом в 42 сантиметра, а также оснащен портальными мостами.

Благодаря системе полноценного полного привода, трем блокируемым дифференциалам и централизованной системе подкачки шин машина способна проезжать там, где любой другой внедорожник, в том числе современные Land Cruiser 250 и 300, застрянут и не смогут выбраться без посторонней помощи.

В автомобиле предусмотрены две полностью открывающиеся панели крыши, которые дают задним пассажирам доступ к открытому воздуху.

На момент публикации объявления единственный в своем роде заводской Toyota Mega Cruiser с высокой крышей стоил всего 8 тысяч долларов (628 тысяч рублей), но затем его цена начала резко расти.

До конца торгов остается 5 дней и сейчас крайней ставкой на этот лот является сумма в 31 тысячу долларов (2,4 миллиона рублей).