Hyundai готовит новую Creta: кроссовер станет крупнее и впервые получит гибрид

Hyundai продолжает испытания Creta нового поколения, которая обещает стать одной из самых ожидаемых премьер 2027 года. По предварительным данным, кроссовер заметно изменится внешне, станет просторнее, обзаведется новой электроникой и впервые получит гибридную силовую установку.
Hyundai Creta дебютировала в 2015 году и быстро стала одной из самых успешных моделей корейской марки в сегменте компактных кроссоверов. Автомобиль продается на многих мировых рынках и остается одной из ключевых моделей Hyundai благодаря сочетанию практичности, доступности и современного оснащения.
Сейчас Hyundai активно готовит к дебюту Creta нового поколения, которая носит внутренний индекс SX3. По информации зарубежных СМИ, публичная премьера кроссовера может состояться в Индии в феврале следующего года, а старт продаж ожидается спустя несколько месяцев.
Пока производитель продолжает дорожные испытания новинки. За последнее время в Сети появилось множество шпионских фотографий и видеороликов, благодаря которым стали известны некоторые особенности будущего автомобиля.
Судя по имеющейся информации, Hyundai серьезно переработает внешний облик Creta. Кроссовер получит более строгий и современный дизайн, а в его основе окажется новая архитектура K3, которая, как ожидается, обеспечит более высокий уровень безопасности.
На снимках прототипов уже можно рассмотреть вертикальные светодиодные задние фонари, соединенные световой полосой во всю ширину кузова. Кроме того, автомобиль отличается более угловатой задней частью, панорамной крышей и измененной линией крыши. Не исключено, что новая Creta также получит легкосплавные колесные диски увеличенного размера.
Изменения затронут и габариты автомобиля. По предварительным данным, длина нового кроссовера составит около 4500 мм, что позволит увеличить внутреннее пространство и объем багажного отделения по сравнению с нынешней моделью, которая располагает багажником объемом 433 литра.
Одной из главных технических новинок станет современная мультимедийная система Pleos Connect. Она должна превратить Creta в автомобиль с программной архитектурой SDV. Система будет поддерживать искусственный интеллект Gleo AI, модульные приложения, а также комплексные беспроводные обновления программного обеспечения. Кроме того, ожидается появление комплекса электронных ассистентов водителя ADAS уровня 2+.
Еще одно важное изменение – дебют гибридной версии. По предварительной информации, новая силовая установка будет построена на базе 1,2-литрового бензинового двигателя.
При этом покупателям по-прежнему предложат и уже знакомые силовые агрегаты. Ожидается, что в линейке сохранятся 1,5-литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизель.
Официально Hyundai пока не раскрывает никаких подробностей о третьем поколении Creta. Однако, если опубликованная зарубежной прессой информация подтвердится, кроссовер станет заметно современнее своего предшественника, предложив покупателям более просторный салон, новую цифровую архитектуру, расширенные возможности мультимедийной системы и первую в истории модели гибридную силовую установку.
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Кстати, для тех, кто соскучился по Hyundai Creta в России, сейчас здесь официально продается аналог этой модели под названием Solaris HC. По сути, это та же самая «Крета» второй генерации, что и раньше, но с другими шильдиками. Эти машины, как и прежде, собирают в Санкт-Петербурге, но уже на экс-заводе Hyundai, который перешел под крыло АГР. Цены на них, согласно официальному прайс-листу, начинаются от 2 миллионов 390 тысяч рублей.
Недавно мы разбирали потенциальный ресурс основных агрегатов этой модели на основе уже имеющейся статистике по поломкам ее аналога с именем Creta .