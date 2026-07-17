Hyundai готовит новую Creta: кроссовер станет крупнее и впервые получит гибрид

Изображение: Hyundai

Hyundai продолжает испытания Creta нового поколения, которая обещает стать одной из самых ожидаемых премьер 2027 года. По предварительным данным, кроссовер заметно изменится внешне, станет просторнее, обзаведется новой электроникой и впервые получит гибридную силовую установку.

Hyundai Creta дебютировала в 2015 году и быстро стала одной из самых успешных моделей корейской марки в сегменте компактных кроссоверов. Автомобиль продается на многих мировых рынках и остается одной из ключевых моделей Hyundai благодаря сочетанию практичности, доступности и современного оснащения.

Сейчас Hyundai активно готовит к дебюту Creta нового поколения, которая носит внутренний индекс SX3. По информации зарубежных СМИ, публичная премьера кроссовера может состояться в Индии в феврале следующего года, а старт продаж ожидается спустя несколько месяцев.

Пока производитель продолжает дорожные испытания новинки. За последнее время в Сети появилось множество шпионских фотографий и видеороликов, благодаря которым стали известны некоторые особенности будущего автомобиля.

Судя по имеющейся информации, Hyundai серьезно переработает внешний облик Creta. Кроссовер получит более строгий и современный дизайн, а в его основе окажется новая архитектура K3, которая, как ожидается, обеспечит более высокий уровень безопасности.

Фото: Shorts Car

На снимках прототипов уже можно рассмотреть вертикальные светодиодные задние фонари, соединенные световой полосой во всю ширину кузова. Кроме того, автомобиль отличается более угловатой задней частью, панорамной крышей и измененной линией крыши. Не исключено, что новая Creta также получит легкосплавные колесные диски увеличенного размера.

Изменения затронут и габариты автомобиля. По предварительным данным, длина нового кроссовера составит около 4500 мм, что позволит увеличить внутреннее пространство и объем багажного отделения по сравнению с нынешней моделью, которая располагает багажником объемом 433 литра.

Одной из главных технических новинок станет современная мультимедийная система Pleos Connect. Она должна превратить Creta в автомобиль с программной архитектурой SDV. Система будет поддерживать искусственный интеллект Gleo AI, модульные приложения, а также комплексные беспроводные обновления программного обеспечения. Кроме того, ожидается появление комплекса электронных ассистентов водителя ADAS уровня 2+.

Еще одно важное изменение – дебют гибридной версии. По предварительной информации, новая силовая установка будет построена на базе 1,2-литрового бензинового двигателя.

При этом покупателям по-прежнему предложат и уже знакомые силовые агрегаты. Ожидается, что в линейке сохранятся 1,5-литровый бензиновый двигатель и 1,5-литровый дизель.

Официально Hyundai пока не раскрывает никаких подробностей о третьем поколении Creta. Однако, если опубликованная зарубежной прессой информация подтвердится, кроссовер станет заметно современнее своего предшественника, предложив покупателям более просторный салон, новую цифровую архитектуру, расширенные возможности мультимедийной системы и первую в истории модели гибридную силовую установку.

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Кстати, для тех, кто соскучился по Hyundai Creta в России, сейчас здесь официально продается аналог этой модели под названием Solaris HC. По сути, это та же самая «Крета» второй генерации, что и раньше, но с другими шильдиками. Эти машины, как и прежде, собирают в Санкт-Петербурге, но уже на экс-заводе Hyundai, который перешел под крыло АГР. Цены на них, согласно официальному прайс-листу, начинаются от 2 миллионов 390 тысяч рублей.

Недавно мы разбирали потенциальный ресурс основных агрегатов этой модели на основе уже имеющейся статистике по поломкам ее аналога с именем Creta .