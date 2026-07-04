Solaris HC: сколько километров прослужат его двигатели и трансмиссии

Фото: Solaris

Solaris HC, представляющий собой хорошо знакомый россиянам Hyundai Creta второго поколения под новым брендом, быстро стал одним из самых востребованных кроссоверов российского рынка.

Автомобиль, сборка которого сейчас налажена на мощностях завода АГР в Петербурге, сохранил прежнюю техническую начинку, поэтому большинство его агрегатов уже давно известны специалистам и успели накопить внушительную статистику эксплуатации. Но насколько долговечны его двигатель и коробки передач? В этом разобрался Daily-Motor.

На российском рынке Solaris HC предлагается с двумя атмосферными бензиновыми двигателями. Базовым является мотор 1,6 MPI (123 л.с.), а более дорогие комплектации оснащаются двигателем 2,0 MPI семейства Nu (149,6 л.с.). Оба агрегата хорошо знакомы владельцам Hyundai и Kia и ранее устанавливались на Hyundai Creta российского производства.

Двигатель 1,6 MPI (123 л.с.) по праву считается одним из самых удачных в линейке. При своевременном обслуживании, регулярной замене масла и использовании качественного топлива его ресурс обычно составляет 300–350 тысяч километров. Серьезных конструктивных недостатков у этого агрегата немного, а основные расходы после больших пробегов связаны с естественным износом навесного оборудования.

Двигатель 2,0 MPI Nu (149,6 л.с.) обеспечивает кроссоверу более уверенную динамику, однако именно он имеет менее однозначную репутацию. При грамотном обслуживании его ресурс также способен достигать 250–300 тысяч километров, но на отдельных экземплярах после 100–150 тысяч километров встречаются случаи появления задиров в цилиндрах. Массовой эту проблему назвать нельзя, однако перед покупкой автомобиля с большим пробегом специалисты рекомендуют уделить особое внимание диагностике двигателя.

Базовые версии Solaris HC оснащаются шестиступенчатой механической коробкой передач. Это одна из самых надежных трансмиссий в своем классе, способная без капитального ремонта прослужить более 300 тысяч километров. Обычно владельцам приходится менять только сцепление, ресурс которого составляет около 120–180 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации.

Автоматическая шестиступенчатая коробка передач также давно известна российским владельцам Hyundai и Kia. Этот классический гидромеханический автомат считается одним из самых удачных агрегатов концерна. При замене масла каждые 60–80 тысяч километров его ресурс нередко достигает 300 тысяч километров и более. Основными причинами преждевременных неисправностей становятся перегревы и длительная эксплуатация без обслуживания.

Полноприводные версии Solaris HC оснащаются многодисковой муфтой подключения задней оси. При эксплуатации преимущественно на асфальте она способна прослужить весь срок службы автомобиля. Однако регулярные поездки по тяжелому бездорожью и частые перегревы способны сократить ее ресурс.

В целом Solaris HC унаследовал от Hyundai Creta не только хорошо знакомую конструкцию, но и достаточно высокую надежность основных агрегатов. Двигатель 1,6 MPI способен пройти 300–350 тысяч километров, мотор 2,0 MPI – порядка 250–300 тысяч километров, а механическая и автоматическая коробки передач при своевременном обслуживании нередко служат более 300 тысяч километров, что делает эту модель одну из наиболее надежных кроссоверов российского рынка в своем классе.

Но, как известно, идеальных автомобилей не существует. И даже у проверенной временем модели могут быть определенные технические проблемы даже при относительно небольших пробегах. Мы подробно разбирали эти неисправности в нашем материале, посвященном оригинальной Hyundai Creta, которая сейчас активно представлена на нашем вторичном авторынке.