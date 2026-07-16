Новый японский автодом TR500 C-LH объединил комфорт гостиницы и компактные размеры

Фото: RV Trust

Не каждый автодом способен одновременно предложить компактные размеры и уровень комфорта, сравнимый с гостиничным номером. Именно на это сделала ставку компания RV Trust, представив модель TR500 C-LH, рассчитанную прежде всего на путешествия вдвоем.

RV Trust – японский производитель автодомов, специализирующийся на компактных кемперах на базе Toyota Hiace. Компания делает ставку на модели, сочетающие удобство повседневной эксплуатации с полноценным жилым пространством для длительных путешествий.

Ее новый автодом TR500 C-LH ориентирован на тех, кто не хочет выбирать между удобством управления и комфортом во время путешествий. Несмотря на общую длину менее пяти метров, разработчикам удалось разместить внутри полноценную жилую зону с продуманной планировкой и оснащением, рассчитанным на длительные поездки.

Коллаж: Daily-Motor

Главной особенностью модели стал интерьер, выполненный в спокойной цветовой гамме и напоминающий гостиничный номер. Сразу при входе расположены две стационарные кровати, которые днем используются в качестве диванов. В задней части находится просторная зона отдыха, а при помощи дополнительного матраса она трансформируется в полноценное спальное место размером 1850×1850 мм. Такая компоновка позволяет днем получить просторную гостиную, а ночью – комфортную спальню.

Еще одно спальное место размером 1900×1450 мм также можно использовать в качестве большого багажного отделения во время поездок вдвоем. По словам производителя, подобная схема позволяет легко адаптировать внутреннее пространство под количество перевозимого багажа или особенности конкретного путешествия.

Передняя часть салона отведена под кухонную зону и многофункциональный модуль. Высокий потолок визуально делает интерьер еще просторнее, а мебель в светлых оттенках усиливает ощущение домашнего уюта. Со стороны входной двери предусмотрено место для хранения вещей, которое также можно использовать как полку для обуви. Здесь же размещены кухонные шкафы, мойка и встроенная микроволновая печь.

Коллаж: Daily-Motor

Особое внимание уделено оснащению. В задней части жилой зоны установлен бытовой кондиционер, который входит в стандартную комплектацию и позволяет поддерживать комфортную температуру независимо от времени года. Под диваном проходит воздуховод отопителя FF, также входящего в базовое оснащение, благодаря чему автодом подходит для эксплуатации в холодном климате.

За автономность отвечает литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 300 А/ч, работающая совместно с солнечной панелью мощностью 350 Вт. Такая система позволяет пользоваться электроприборами даже во время продолжительных стоянок вдали от внешних источников питания.

Под одной из стационарных кроватей расположен холодильник объемом 45 литров, доступ к которому предусмотрен непосредственно со стороны входа. Такое решение упрощает приготовление пищи и позволяет быстро достать продукты или напитки.

Для повышения комфорта кузов получил многослойную теплоизоляцию с увеличенной толщиной стен. Дополняют конструкцию акриловые окна и вентиляционные люки, расположенные с трех сторон, благодаря чему салон хорошо освещается естественным светом и эффективно проветривается.

В основе TR500 C-LH лежит Toyota Hiace Wagon GL. Производитель кемера отмечает, что многие органы управления унифицированы с легковыми автомобилями, благодаря чему пользоваться автодомом максимально просто. В стандартное оснащение входят центральный замок, подсветка входной зоны, входная дверь с доводчиком, обеспечивающим плавное и тихое закрывание, а также задние парковочные датчики.

Практичность дополняет грузовой отсек с задними дверями, полностью открывающимися в стороны, что облегчает загрузку крупного багажа. Задняя дверь оснащена амортизаторами для более плавного открытия и закрытия, а усиленные задние рессоры повышают устойчивость автомобиля при полной загрузке.

Габариты автодома составляют 4975 мм в длину, 2150 мм в ширину и 2850 мм в высоту. В салоне предусмотрено четыре посадочных места, при этом максимальная вместимость заявлена на уровне шести человек, а количество спальных мест рассчитано на четырех человек, включая двух детей.

В базовой комплектации за такие кемперы в Японии будут просить от 14 миллионов 300 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 6,9 миллиона рублей по нынешнему курсу.

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Недавно мы рассказывали о другом интересном проекте автодома из Японии, длина которого не превышает отметку 5-метров. Машина носит имя Vantec Astrale Trias 480 Travo и базируется на грузовом шасси Isuzu Travio. Цены на нее стартуют от 10 миллионов 670 тысяч иен (примерно 5 миллионов российских рублей).