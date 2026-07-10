В Японии создали необычный автодом длиной до 5 метров на шасси Isuzu Travio

Фото: Vantec

Японская фирма Vantec представила новую модификацию своего автодома Astrale Trias 480, построенную на специализированном шасси Isuzu Travio. Новинка сочетает компактные размеры, богатое оснащение и высокий уровень безопасности, при этом управлять ею на местных дорогах можно с обычными водительскими правами категории для легковых автомобилей с автоматической коробкой передач.

Astrale является одной из наиболее современных линеек автодомов Vantec, ориентированной на сочетание комфорта, хороших ходовых качеств и аэродинамичного дизайна. Ранее модель Trias 480 выпускалась на базе Toyota Camroad, однако теперь компания впервые перевела ее на новое специализированное шасси Isuzu Travio.

Главной особенностью новой версии стало использование шасси Isuzu Travio, которое адаптировано под использование его в качестве основы для кемперов. По сравнению с традиционными базовыми платформами оно обеспечивает лучшую управляемость, более высокий уровень безопасности и не требует получения прав на управление среднетоннажными автомобилями.

В движение кемпер приводит 1,9-литровый дизельный двигатель мощностью 120 лошадиных сил, работающий вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальный крутящий момент составляет 320 Нм, что обеспечивает уверенную тягу как в городе, так и на трассе.

Автомобиль получил широкий набор электронных ассистентов, включая систему предотвращения столкновений, контроль слепых зон, предупреждение о сходе с полосы, систему контроля дистанции, предупреждение о сонливости водителя и систему предотвращения непреднамеренного ускорения.

Фото: Vantec

Кроме того, шасси оснащено модернизированной подвеской, задним стабилизатором и генератором повышенной производительности на 150 А.

Габариты автодома Astrale Trias 480 Travio составляют 4900 мм в длину, 1960 мм в ширину и 2700 мм в высоту. Благодаря минимальному радиусу разворота 4,4 метра кемпер остается удобным для эксплуатации в городе и на узких дорогах.

Как и другие представители семейства Trias, новинка получила аэродинамический кузов с плавными линиями, которые проходят от передней части к крыше и заднему спойлеру. Такое решение улучшает устойчивость на высокой скорости и снижает влияние бокового ветра.

Коллаж: Vantec

Планировка салона сохранилась от предыдущей версии Trias 480. Внутри расположены двухъярусная кровать над кабиной, U-образная обеденная зона, кухня с мойкой, микроволновой печью и холодильником объемом 60 литров, а также многофункциональное заднее пространство, которое можно использовать как спальню, грузовой отсек или туалетную комнату.

Коллаж: Vantec

В стандартное оснащение входят бытовой кондиционер, отопитель FF, вентилятор Maxx Fan, литий-ионная батарея емкостью 6000 Вт/ч и другое оборудование, позволяющее длительное время путешествовать автономно.

Стоимость нового Vantec Astrale Trias 480 Travio в Японии начинается от 10 миллионов 670 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 5 миллионов 55 тысяч рублей.

Накануне мы рассказывали о не менее интересном проекте японского автодома, разработанного брендом NTB. Правда в его основе лежит не шасси Isuzu Travio, а более проходимая платформа Isuzu Beecam.