Новый Honda Accord показали на реалистичном рендере

Рендер: Burlappcar

Будущий Honda Accord продолжает обрастать новыми подробностями. Пока японская компания официально не раскрывает внешность обновленного седана, независимые дизайнеры представили реалистичный рендер, позволяющий оценить, каким может стать автомобиль после масштабного обновления.

Honda Accord выпускается с 1976 года и остается одной из самых известных моделей японской марки. За десятилетия автомобиль сменил несколько поколений, став одним из ключевых представителей сегмента D-класса и заслужив репутацию комфортного семейного седана с хорошими ездовыми повадками.

Honda продолжает работу над глубокой модернизацией седана Accord. О подготовке обновленной модели стало известно еще в конце мая, однако до сих пор производитель не раскрывает, идет ли речь о полноценной смене поколения или о масштабном рестайлинге нынешнего автомобиля.

Фото: Honda

Впрочем, уже сейчас очевидно, что будущий Accord может заметно измениться внешне. На это указывают как появившиеся ранее сведения о проекте, так и концептуальный гибридный седан Honda, представленный в начале этого лета. Именно он, как считают зарубежные дизайнеры, демонстрирует новое направление фирменного дизайна компании.

На основе этого прототипа независимые цифровые художники из США подготовили реалистичный рендер будущего Honda Accord.

На рендере (изображение ниже) седан получил полностью переработанную переднюю часть с более современной светодиодной оптикой и новым оформлением бампера. Передок выглядит более выразительным и динамичным по сравнению с нынешней моделью, а общая стилистика автомобиля напоминает последние концептуальные разработки Honda.

Рендер: Burlappcar

Скорее всего, не менее серьезные перемены в оформлении могут ждать и корму 4-дверки, вот только ее на рендерах не показали. Если ориентироваться на фотографии концепт-кара образца начала лета, то сзади машину ждет появление подобия «утиного» спойлера, встроенного в крышку багажника, и большого сквозного светодиодного фонаря.

Если машина окажется такой же, как на рендере, для Honda Accord это станет одним из самых крупных изменений в дизайне за многие поколения.

Что касается технической части, официальных подробностей пока нет. По слухам, новый Accord сохранит гибридную силовую установку e:HEV, основу которой составит 2-литровый бензиновый двигатель. Каких-либо данных о мощности или других характеристиках пока не приводится.

Кроме того, ожидается появление коробки передач с функцией S+Shift. Эта технология имитирует спортивные переключения передач и уже применяется в новом купе Honda Prelude, который, к слову, уже доступен на российском авторынке по цене от 5,1 миллиона рублей (параллельно импортированные экземпляры).

Официально Honda пока не подтвердила ни технические характеристики будущего Accord, ни сроки его дебюта. Однако, если нынешняя информация подтвердится, премьера реформенного седана состоится в 2028 году.