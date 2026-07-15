Новый Toyota Hilux создал очереди в Японии: прием заказов уже остановлен

Фото: Toyota

Новый Toyota Hilux только появился на японском рынке, но приобрести его уже оказалось непросто. Несмотря на заметно выросшую цену, спрос оказался настолько высоким, что дилеры начали приостанавливать прием заказов.

Toyota Hilux выпускается с 1968 года и является одной из самых известных моделей японской марки. За десятилетия пикап заработал репутацию надежного автомобиля для работы и путешествий, а сегодня продается более чем в 190 странах и остается одним из ключевых глобальных продуктов Toyota.

Компания Toyota вывела на японский рынок полностью новый Hilux 28 мая 2026 года. Пикап получил полностью переработанный дизайн, обновленный салон и современное оснащение, а также сохранил 2,8-литровый дизельный двигатель мощностью 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, работающий в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле «Cyber Sumo». Габариты модели составляют 5325 мм в длину, 1885 мм в ширину и 1865 мм в высоту.

Фото: Toyota

В салоне появилась горизонтальная передняя панель, а также мультимедийная система с 12,3-дюймовым HD-дисплеем Display Audio (Connected Navigation Compatible) Plus и сервисом Help Net. Кроме того, Toyota доработала комплекс Toyota Safety Sense, расширив возможности систем Proactive Driving Assist (PDA) и Pre-Collision Safety, способной распознавать встречный транспорт и пешеходов на перекрестках.

В Японии новинка предлагается в комплектациях Z и Z Adventure по цене 5 миллионов и 5,5 миллиона иен соответственно (примерно 2,4 и 2,6 миллиона рублей). Несмотря на то, что стоимость выросла примерно на 900 тысяч иен (около 430 тысяч рублей) по сравнению с предшественником, это практически не повлияло на интерес покупателей.

Фото: Toyota

Как рассказали представители японских дилерских центров, новый дизайн Hilux получил очень теплый прием. По словам продавцов, многие клиенты готовы оформить покупку даже не увидев автомобиль лично, поскольку им нравится его внешний вид, особенно массивная передняя часть и выразительный облик пикапа.

При этом дилеры отмечают, что покупатели воспринимают Hilux как один из немногих полноразмерных пикапов, который официально можно приобрести в Японии, поэтому высокая цена для многих не становится препятствием.

Вместе с тем некоторые потенциальные владельцы обращают внимание на комфорт заднего ряда сидений. Однако, по словам представителей дилерских центров, даже такие замечания редко становятся причиной отказа от покупки.

Гораздо большей проблемой сейчас является доступность автомобиля. По словам одного из дилеров, прием заказов уже приостановлен, а сроки возобновления поставок пока не определены. Каждому автосалону было выделено ограниченное количество машин, поэтому доступная квота закончилась очень быстро.

Тем не менее в зависимости от региона отдельные дилеры все еще могут располагать свободными автомобилями или ожидать новые поставки.

В начале этого года мы сообщали о том, что новые Toyota Hilux стали доступны для российских покупателей. Параллельные импортированные машины сейчас продают на нашем рынке о ценам от 4 миллионов 980 тысяч рублей до 8 миллионов 26 тысяч рублей.