Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового поколения

Текст: Ростислав Архипов
Новые «Хайлаксы» начали предлагать в РФ под заказ

Копия c8a611a6 06bb 5af9 928c f21a9b550000 1

Осенью 2025 года Toyota провела официальную премьеру нового поколения пикапа Hilux. Перешедший в свежую генерацию утилитарный бестселлер японской марки незначительно поменялся внешне, примерив новый стиль «Cyber Sumo», а также обзавелся рядом технических доработок.

Производство машины начали в конце ноября, а сейчас (в конце января) новые «Хайлакс» стали доступны для россиян под заказ.

Привезти в Россию абсолютно новые Toyota Hilux девятого поколения предлагает сразу несколько «серых» автосалонов, торгующих параллельно импортированной техникой.

Копия a1aac548 63ca 5e77 8aa4 06dfc1650000 1

В самой бюджетной модификации пикап с двойной кабиной будет оснащен 2,8-литровым турбодизельным мотором, развивающим 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Коробка передач – «механика», привод – полный. 

В оснащение такой машины войдут 17-дюймовые колесные диски, галогенные фары, только тканевый салон, но будет полный электропакет. 

sfe 1290x726 1

Мультимедийная система с 9-дюймовым экраном сможет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также при желании заказчика будет русифицирована. 

Продавец машины предлагает оформить на нее предзаказ. Автомобиль должен обойтись покупателю в 6 миллионов рублей. Доставить его в Россию импортер обещает всего за 2 недели. 

Фото:Toyota

