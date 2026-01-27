Сколько будет стоить в России Toyota Hilux нового поколения

Осенью 2025 года Toyota провела официальную премьеру нового поколения пикапа Hilux. Перешедший в свежую генерацию утилитарный бестселлер японской марки незначительно поменялся внешне, примерив новый стиль «Cyber Sumo», а также обзавелся рядом технических доработок.

Производство машины начали в конце ноября, а сейчас (в конце января) новые «Хайлакс» стали доступны для россиян под заказ.

Привезти в Россию абсолютно новые Toyota Hilux девятого поколения предлагает сразу несколько «серых» автосалонов, торгующих параллельно импортированной техникой.

В самой бюджетной модификации пикап с двойной кабиной будет оснащен 2,8-литровым турбодизельным мотором, развивающим 204 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Коробка передач – «механика», привод – полный.

В оснащение такой машины войдут 17-дюймовые колесные диски, галогенные фары, только тканевый салон, но будет полный электропакет.

Мультимедийная система с 9-дюймовым экраном сможет поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также при желании заказчика будет русифицирована.

Продавец машины предлагает оформить на нее предзаказ. Автомобиль должен обойтись покупателю в 6 миллионов рублей. Доставить его в Россию импортер обещает всего за 2 недели.