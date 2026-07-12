Обновленный Lexus RX станет агрессивнее: кроссовер получит новый дизайн и экран для пассажира

Рендер: Carislife

Компания Lexus готовит обновление своего флагманского кроссовера RX. Замаскированные прототипы уже проходят испытания на трассе Нюрбургринг, а японские СМИ опубликовали рендеры и первые подробности о рестайлинговой модели, которая должна дебютировать осенью этого года.

Lexus RX впервые появился в 1998 году и стал одним из первых премиальных кроссоверов в мире. За более чем четверть века модель разошлась миллионными тиражами и остается одной из самых популярных в линейке японского бренда, регулярно получая новые технологии и современные силовые установки.

Судя по опубликованному рендеру (загланое изображение), обновленный RX получит заметно переработанную переднюю часть. Главным изменением станет новая фирменная решетка радиатора, внутренний рисунок которой поднимется практически до уровня фар. Передний бампер также станет более агрессивным, а общий облик кроссовера – спортивнее. При этом боковой профиль сохранит характерный безрамочный дизайн решетки.

В салоне ожидаются более серьезные изменения. По данным японских СМИ, интерьер будет выполнен в стиле новых Lexus ES и TZ. Автомобиль получит 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и 14-дюймовый центральный дисплей мультимедийной системы. Кроме того, в дорогих комплектациях может появиться дополнительный экран перед передним пассажиром.

Еще одним важным нововведением станет операционная система Arene OS нового поколения. Она позволит быстрее внедрять новые функции, поддерживать обновления “по воздуху” (OTA), а также улучшит работу мультимедийной системы и электронных ассистентов водителя.

Ожидается, что инженеры Lexus также модернизируют подвеску и системы управления автомобилем, чтобы сделать кроссовер более комфортным и точным в управлении.

Изменения коснутся и моторной гаммы. По информации японских СМИ, после рестайлинга Lexus может отказаться от бензиновых версий RX, сосредоточившись исключительно на гибридных и подключаемых гибридных модификациях. Последние, как ожидается, будут использовать 2,5-литровую силовую установку PHEV, аналогичную той, что применяется на Toyota RAV4 PHEV. Ее суммарная мощность составит 329 лошадиных сил, а запас хода на электротяге достигнет 135 километров.

Официальная премьера обновленного Lexus RX ожидается осенью 2026 года. Тогда же производитель должен раскрыть все технические характеристики и состав комплектаций модели.

Но RX не единственный кроссовер Lexus, который в ближайшее время ждет крупная модернизация. Помимо него рестайлинг ждет его младшего брата NX. Причем, как мы рассказывали недавно, его дебют также намечен на эту осень, так что драйверы продаж премиального суббренда Toyota в сегменте SUV обновятся почти одновременно.