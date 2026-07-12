Subaru Levorg следующего поколения получит мощный гибрид S:HEV

Рендер: Response

Subaru продолжает готовить новое поколение спортивного универсала Levorg. Пока компания официально не раскрывает сроки дебюта модели, японские СМИ уже обсуждают, стоит ли покупать нынешний автомобиль или дождаться его преемника, который, как ожидается, получит новую гибридную силовую установку S:HEV и заметно более современное оснащение.

Subaru Levorg дебютировал в 2014 году как преемник Legacy Touring Wagon и быстро стал одной из самых популярных моделей марки на домашнем рынке. Второе поколение универсала представили в 2020 году. Автомобиль получил новую платформу Subaru Global Platform, современный комплекс безопасности EyeSight и сохранил фирменное сочетание полного привода, оппозитных двигателей и спортивной управляемости.

Сегодня Levorg предлагается с 1,8-литровым турбомотором, а версия STI Sport R EX оснащается 2,4-литровым турбированным двигателем мощностью 275 лошадиных сил. Одним из главных преимуществ модели остается система EyeSight X, обеспечивающая расширенные функции помощи водителю на автомагистралях.

Впрочем, главным поводом дождаться следующего поколения может стать появление гибридной силовой установки Subaru S:HEV. Сейчас такая технология уже используется на кроссовере Levorg Layback, однако обычный Levorg пока ее не получил.

По данным японских СМИ, официального подтверждения появления S:HEV на универсале пока нет. Тем не менее ожидается, что именно новое поколение модели станет одним из первых автомобилей Subaru, где эта система будет использоваться полноценно. Предполагается, что гибрид обеспечит лучшую топливную экономичность, более плавный разгон и тихую работу на низких скоростях благодаря электрической составляющей.

Рендер: Response

Изменения затронут и внешний вид автомобиля. Если верить опубликованным рендерам (примеры выше), новый Levorg получит более узкие светодиодные фары, широкую переднюю часть кузова и современный фирменный дизайн Subaru.

Салон также должен стать технологичнее. Японские СМИ ожидают появления полностью цифровой 12,3-дюймовой приборной панели, вертикального мультимедийного дисплея диагональю 11,6 дюйма и расширенных функций голосового управления на основе искусственного интеллекта.

Сроки премьеры нового Levorg руководство Subaru пока не раскрывает.

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