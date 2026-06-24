Subaru может вернуть Impreza спортивный характер: запатентована загадочная версия TX

Фото: Subaru

Subaru подогрела интерес поклонников спортивных автомобилей после регистрации новой торговой марки Impreza TX. Соответствующая заявка была подана в американское патентное ведомство USPTO, а ее появление уже породило слухи о возможном возвращении более драйверской версии популярного хэтчбека.

После того как WRX превратился в самостоятельную модель, а Impreza окончательно сместилась в сторону семейного автомобиля, многие считали, что спортивный характер легендарной линейки остался в прошлом, но, похоже, это не совсем так.

Имя Impreza занимает особое место в истории Subaru. Именно на базе этой модели были созданы культовые версии WRX и WRX STI, прославившиеся благодаря успехам в чемпионате мира по ралли и ставшие символом спортивного подразделения марки. В конце 1990-х и начале 2000-х годов Impreza считалась одним из самых желанных полноприводных спортивных автомобилей своего времени.

Судя по прежней логике наименований Subaru, буква «T» в названии новой версии может означать наличие турбонаддува, тогда как «X» традиционно ассоциируется с фирменной системой полного привода Symmetrical AWD.

Если эта трактовка окажется верной, Impreza TX станет первым за долгое время хэтчбеком семейства, который объединит турбомотор и полный привод.

Дополнительный интерес к слухам подогревают недавние заявления самой Subaru. В начале июня компания объявила о планах выпустить к 2027 году сразу три модели с механической коробкой передач.

На опубликованных тизерах были показаны WRX, BRZ и еще один пятидверный хэтчбек, личность которого официально раскрыта не была.

Исполнительный вице-президент Subaru Тэцуро Фудзинаки тогда заявил, что новая модель станет «доступным автомобилем для энтузиастов», что сразу породило предположения о возвращении спортивной версии Impreza.

Кроме того, на официальном сайте марки упоминалось, что будущий хэтчбек с механической коробкой передач станет серийным развитием концепта Performance-B STI (заглавное фото), представленного на автосалоне в Японии в 2025 году.

Ожидается, что автомобиль сохранит практичность и доступность обычной Impreza, но получит ряд технических решений от более мощного WRX.

Ранее стало известно, как культовые золотистые колеса Impreza WRC появились на гоночных автомобилях этой компании. Оказалось, что это произошло абсолютно случайно.