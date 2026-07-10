Ferrari, которой никогда не существовало: в Дубае создали открытую F40 Spider мощностью 1100 л.с.

Фото: Venuum

Дубайское тюнинг-ателье Venuum представило новый проект V40 Spider – современную интерпретацию легендарного Ferrari F40 в кузове кабриолет. За основу автомобиля взяли Ferrari SF90 Spider, полностью изменив его внешность и увеличив мощность гибридной силовой установки до 1100 лошадиных сил. Производство необычного суперкара ограничат всего пятью экземплярами.

Ferrari F40 дебютировал в 1987 году и стал последней моделью марки, созданной при участии самого Энцо Феррари. Автомобиль разрабатывался в честь 40-летия бренда и быстро получил статус одного из самых культовых суперкаров в истории. Всего было выпущено 1315 экземпляров купе, однако заводской версии Spider у F40 никогда не существовало.

Несколько месяцев назад Venuum уже показала купе V40, вдохновленное оригинальным Ferrari F40. Теперь компания пошла еще дальше, представив открытую версию V40 Spider, которую сама Ferrari никогда не выпускала.

Фото: Venuum

В основе проекта лежит Ferrari SF90 Spider, однако узнать исходную модель практически невозможно. Ателье полностью переработало кузов, изготовив его из углепластика. Автомобиль получил заниженный силуэт, расширенные колесные арки, развитую аэродинамику и множество стилистических отсылок к оригинальному F40.

Спереди выделяются крупные воздухозаборники и длинный низкий капот, а сзади – четыре круглых фонаря, объединенные черной панелью, и массивное антикрыло. При этом дизайнеры постарались не копировать легендарный суперкар буквально, а переосмыслить его в современной стилистике.

Фото: Venuum

Техническая часть также подверглась доработке. Напомним, Ferrari SF90 Spider оснащается 4-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом и тремя электромоторами. После модернизации суммарная отдача гибридной системы выросла до 1100 лошадиных сил. По расчетам Venuum, разгон с места до первой «сотни» занимает около 2,3 секунды, а максимальная скорость достигает 340 километров в час.

В Venuum подчеркивают, что V40 Spider нельзя считать простой репликой F40. Проект задумывался как современная интерпретация философии суперкаров конца 1980-х годов, где главными ценностями были минимальный вес, высокая мощность и максимальная вовлеченность водителя.

Тираж необычного суперкара окажется крайне ограниченным. В течение 2026 года Venuum намерена собрать всего пять экземпляров V40 Spider, каждый из которых будет предназначен для частных коллекционеров. О цене каждой из таких машин сейчас можно только догадываться, но можно предположить, что покупатели выложат за них баснословные суммы.



Не так давно мы рассказывали о гораздо менее крупном тюнинг-проекте в основе которого также лежит модель Ferrari. Речь шла о SF90, владелец которой обклеили кузов своего гибридного суперкара зеркальной хромированной пленкой, придав ему крайне необычный внешний вид (особенно под ночным освещением).