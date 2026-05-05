Редкий, мощный и очень дорогой Ferrari SF90 превратили в диско-шар на колесах

Ferrari SF90 – мечта большинства автолюбителей. Невероятный по своим характеристикам гибридный суперкар из Маранелло мощностью 1000 лошадиных сил будоражит своими возможностями на гоночном треке. Но что, если заставить машину сверкать за пределами трассы?

Именно эта мысль, очевидно, пришла в голову владельцу SF90, который решил сделать ее уникальной. Стандартная цветовая палитра этой машины, судя по всему, его не устроила, и он принял решение выбрать бриллиантово-белый цвет. В буквальном смысле.

Каждый сантиметр кузова был покрыт специальной краской, которая превратила машину в подобие ювелирного украшения на колесах.

К счастью, владелец проявил хоть и слабую, но эстетическую сдержанность, оставив капот, воздухозаборники и задний спойлер SF90 оригинальными, окрашенными в более темный цвет. Это создает более резкое визуальное разделение между аэродинамическими поверхностями автомобиля и его сверкающим кузовом.

Завершают столь необычный тюнинг одного из самых желанных автомобилей на планете набор хромированных легкосплавных колесных дисков, полностью соответствующих принципу: чем больше спиц, тем лучше.

Под этим импровизированным «диско-шаром» скрывается 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, который дополняют сразу 3 электромотора.

Подключаемая гибридная система машины развивает 986 лошадиных сил, разгоняя ее с места до 100 километров в час всего за 2,5-секунды. Максимальная скорость достигает отметки в 340 километров в час.

Столь радикальная переделка экстерьера Ferrari SF90 вызвала бурные обсуждения в интернете, а фотографии машины быстро стали вирусными.

Мнения комментаторов, традиционно, разделились: кто-то назвал такие радикальные изменения в палитре знаменитого автомобиля «колхозом», в то время как другие, напротив, похвалили владельца за экстравагантный подход к доработке своей очень дорогой и редкой машины.