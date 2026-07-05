Неофициальные подробности о Honda Fit следующего поколения: полный редизайн и современное оснащение

Honda готовит полностью новое, пятое по счету поколение компактного хэтчбека Fit. По предварительной информации, автомобиль дебютирует осенью 2026 года, получив полностью переработанный дизайн, более просторный салон, модернизированную гибридную силовую установку и современное цифровое оснащение.
Honda Fit дебютировал в 2001 году, сменив модель Logo. Благодаря компактным размерам, вместительному салону и экономичным двигателям автомобиль быстро стал одним из самых популярных хэтчбеков своего класса во многих странах мира. Нынешнее, четвертое поколение модели вышло в 2020 году, а спустя два года получило обновленную линейку двигателей и спортивную версию RS.
По данным японских СМИ, новая генерация сохранит компактные габариты, однако станет немного длиннее, а колесная база увеличится. Это позволит сделать салон просторнее как для пассажиров второго ряда, так и для перевозки багажа.
Судя по первым независимым рендерам, Honda Fit получит более агрессивный внешний вид. Автомобиль обзаведется узкими фарами, крупной черной решеткой радиатора и переработанным передним бампером с оригинальной нижней секцией воздухозаборников. Более выразительными станут и колесные арки, а силуэт сохранит характерные компактные пропорции.
В салоне ожидается серьезное технологическое обновление. Компактный хэтчбек должен получить полностью цифровую приборную панель, а также новый 11,4-дюймовый дисплей мультимедийной системы.
Кроме того, источники сообщают о появлении голосового ИИ-помощника с поддержкой облачных сервисов, беспроводного подключения смартфонов и возможности управления климатической установкой и режимами движения с помощью голосовых команд.
Основой моторной гаммы, как ожидается, останется модернизированный 1,5-литровый бензиновый двигатель. Одновременно Honda значительно обновит фирменную гибридную систему e:HEV, которая по-прежнему будет сочетать 1,5-литровый бензиновый мотор с двумя электродвигателями. Ожидается прибавка мощности, улучшение топливной экономичности и снижение уровня шума при движении.
Первоначально дебют нового Fit ожидался еще в конце 2025 года, однако теперь большинство источников называют более реалистичным сроком осень 2026 года. Вместе со сменой поколения модель, вероятно, станет дороже нынешней версии, что связано как с расширением оснащения, так и с продолжающимся ростом стоимости автомобилей на мировом рынке.
Сейчас актуальный «Фит» стоит в Японии минимум 1 миллион 776 тысяч 500 иен, что эквивалентно сумме примерно в 852 тысячи рублей.