Toyota превратит бюджетный минивэн Roomy в «мини-Alphard»

Рендер: Motor-Fan

Toyota готовит масштабное обновление одного из своих самых доступных минивэнов. По информации зарубежных СМИ, рестайлинговый Roomy дебютирует уже в сентябре этого года, а вместе с этим автомобиль заметно изменится внешне, станет технологичнее и впервые обзаведется гибридной силовой установкой.

Toyota Roomy занимает место самого доступного минивэна в японской линейке марки. Благодаря компактным размерам, просторному салону и невысокой стоимости модель пользуется стабильным спросом на домашнем рынке, а предстоящий рестайлинг должен сделать ее еще привлекательнее для покупателей.

Судя по опубликованному рендеру (заглавное изображение), новый Roomy получит полностью переработанную переднюю часть кузова. Автомобиль оснастят крупной решеткой радиатора с горизонтальными хромированными планками и новыми светодиодными фарами бумерангообразной формы. Благодаря этому минивэн станет напоминать старшие модели Toyota, включая Alphard и Vellfire.

Ожидается, что интерьер также заметно изменится. В оснащение войдет мультимедийная система с 10,5-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay, а цифровая приборная панель будет доступна в двух вариантах – диагональю 7 или 12,3 дюйма. Кроме того, производитель намерен использовать более качественные материалы отделки.

В список оборудования также войдут электронный стояночный тормоз, функция Auto Hold и адаптивный круиз-контроль, которые сделают повседневную эксплуатацию автомобиля комфортнее.

Техническая часть сохранит нынешние 1-литровые бензиновые двигатели. Покупателям предложат атмосферную версию мощностью 69 лошадиных сил и 94 Нм крутящего момента, а также турбированный вариант, развивающий 98 лошадиных сил и 143 Нм. Оба двигателя будут сочетаться с вариатором, а привод можно будет выбрать передний или полный.

Кроме того, обновленный Toyota Roomy впервые получит гибридную систему e-Smart Hybrid. Сообщается, что средний расход топлива такой версии превысит 30 километров на литр топлива. При пересчете на более понятную для нашего рынка систему исчисления, машина будет потреблять на каждые 100 километров пути около 3,3-литров бензина.

Что касается его старшего брата Alphard, на который с рестайлингом попытается походить Roomy, то его обновление ждут в ближайший год. Правда серьезных изменений ни в дизайне, ни в агрегатной линейке этой модели ждать с этой модернизацией не стоит. Машина если и изменится, то лишь расширив свой уровень опционального оснащения.