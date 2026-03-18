Самый популярный роскошный минивэн Toyota вот-вот обновится

Компания Toyota готовится провести обновление одной из своих самых популярных моделей в сегменте семейных премиальных автомобилей. Накануне стало известно, когда эта машина появится в продаже.

Toyota Alphard четвертого поколения появился летом 2023 года. С тех пор «Альфард» уверенно доминирует в сегменте роскошных минивэнов Японии, а по итогам продаж на местном рынке за 2025 финансовый год, как ожидается, займет сразу седьмую позицию, войдя в десятку самых популярных машин «Страны восходящего солнца».

Минивэн длиной почти 5 метров, вмещающий внутри от 6 до 8 человек, не собирается сбавлять обороты. И вскоре может пережить незначительное обновление.

По данным портала «Kuruma News», получившего информацию от одного дилера Toyota в Японии, компания разослала автосалонам новость о скорой модернизации Alphard. Запуск такого автомобиля в продажу намечен уже на июнь этого года, то есть спустя три года после появления текущей модели.

Ожидается, что мини-рестайлинг не будет включать в себя существенных изменений во внешнем дизайне машины, а основное внимание в нем окажется уделено цветовой палитре кузова, улучшению функций безопасности и пересмотру линейки комплектаций.

В оснащение минивэна может оказаться внедрена система предотвращения угонов с помощью ретрансляционной атаки, что повлечет за собой модернизацию смарт-ключей.

Прием предзаказов на модернизированные Toyota Alphard собираются начать уже в апреле этого года. Следом за этим минивэном аналогичные улучшения ждут также родственный Vellfire. Запуск обновленной версии этой модели запланирован на 2026 год.