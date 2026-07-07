Следующая Toyota Corolla получит совершенно новую платформу и три типа силовых установок

Фото: Toyota

Toyota продолжает разработку нового поколения Corolla. По информации японских СМИ, мировая премьера самой популярной модели бренда может состояться уже в следующем году. При этом автомобиль, как ожидается, не только полностью сменит дизайн, но и переедет на новую платформу, которая позволит предлагать сразу несколько типов силовых установок.

Toyota Corolla выпускается с 1966 года и остается самым массовым легковым автомобилем в истории мирового автопрома. За несколько десятилетий суммарные продажи модели превысили 50 миллионов экземпляров, а сама Corolla стала одним из ключевых автомобилей в глобальной линейке Toyota.

По данным японских СМИ, новое поколение Corolla станет одной из первых моделей марки, построенных на новой платформе, предназначенной для электрифицированных автомобилей. Архитектура предусматривает возможность установки двигателя внутреннего сгорания, благодаря чему модель будет доступна сразу в трех вариантах – с гибридной, подключаемой гибридной (PHEV) и полностью электрической силовыми установками.

Ранее на испытаниях возле автодрома Фудзи были замечены прототипы новой Corolla. Утверждается, что они оснащены совершенно новым 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем, разработанным специально для электрифицированных моделей Toyota.

Фото: Toyota

Новый мотор примерно на 10 процентов компактнее нынешнего 1,5-литрового агрегата, отличается облегченной конструкцией, более высокой тепловой эффективностью и улучшенной плавностью работы. В составе гибридной силовой установки он, как ожидается, позволит снизить расход топлива на 10–15 процентов, а версия PHEV сможет преодолевать на электротяге более 90 километров.

Внешность следующей Corolla будет выполнена в духе концепт-кара, представленного Toyota в конце прошлого года (на иллюстрациях выше). Автомобиль, как ожидается, получит С-образную светодиодную оптику, объединенные дневные ходовые огни с вертикальными световыми элементами, горизонтальную полосу задних фонарей, небольшой спойлер на крышке багажника, а также более покатую линию крыши, которая сделает силуэт автомобиля заметно динамичнее.

В салоне разработчики намерены сделать акцент как на удобстве водителя, так и на комфорте пассажиров. По предварительным данным, новая Corolla получит крупный сенсорный дисплей мультимедийной системы, расширенные возможности интеграции со смартфонами и современный комплекс электронных ассистентов водителя.

Недавно мы писали о том, что обновлению подверглась Toyota Corolla Sport. Хэтчбек, продающийся в Японии, прошел через финальный этап доработок, но уже скоро будет заменен на новое поколение.