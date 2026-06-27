Популярный хэтчбек Toyota Corolla Sport готовится к обновлению: появилась новая спецверсия

Фото: Toyota

Компания Toyota готовит обновление хэтчбека Corolla Sport для домашнего рынка. Модель получит небольшие изменения во внешности и интерьере, а также новую специальную версию Active Elegance, которая станет самой богато оснащенной в линейке. Продажи автомобиля в Японии должны стартовать уже в середине июля.

Corolla Sport дебютировала в Японии в 2018 году как пятидверная версия семейства Corolla нового поколения. Модель стала преемником хэтчбека Auris и сегодня остается одной из самых популярных легковых Toyota на внутреннем рынке.

Corolla является самой массовой моделью в истории Toyota, а версия Sport призвана привлечь более молодую аудиторию, предлагая сочетание практичности, экономичности и динамичного дизайна.

Фото: Toyota

По информации японских СМИ, кардинальных изменений во внешности ожидать не стоит. Основными новшествами станут два новых оттенка кузова – черный и темно-синий перламутровый, а также новая двухцветная схема окраски с жемчужно-белым кузовом и черной крышей.

Изменения коснутся и салона. Интерьер выполнят преимущественно в черной цветовой гамме, благодаря чему хэтчбек получит более спортивную атмосферу по сравнению с нынешней моделью.

Фото: Toyota

Под капотом останется знакомая гибридная силовая установка на базе 1,8-литрового бензинового двигателя. Ее суммарная мощность составляет 140 лошадиных сил, а в паре с ней работает бесступенчатая трансмиссия eCVT. Средний расход топлива, по заявленным данным, составит от 3,3 до 3,7 литра на 100 километров.

Главной новинкой станет специальная версия Active Elegance. Она будет отличаться спортивным аэродинамическим обвесом, черными корпусами наружных зеркал, 17-дюймовыми легкосплавными дисками матово-черного цвета, металлическими накладками на педали и спортивными сиденьями.

Кроме того, для спецверсии подготовят перенастроенную подвеску, которая должна сделать управляемость автомобиля более азартной.

Стоимость обновленной Toyota Corolla Sport в Японии составит от 2 миллионов 531 тысячи 600 до 3 миллионов 438 тысяч иен ( от 1,2 до 1,6-миллиона рублей).

Ранее стало известно о подготовке Toyota к дебюту нового поколения семейства Corolla. Его премьеру ждут уже в 2027 году.

Ожидается, что машина полностью сменит внешний облик, обзаведясь футуристичным внешним видом в стиле моделей электрической линейки bZ, а также сменит «технику», получив совершенно новый мотор с улучшенной эффективностью и возможностью работы в режиме подзаряжаемого гибрида (PHEV).