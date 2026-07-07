Audi может выпустить соперника Mercedes G-Class и Land Rover Defender

Рендер: Theottle

Audi продолжает изучать возможность выхода в сегмент полноразмерных рамных внедорожников. Если проект получит зеленый свет, немецкая марка впервые в своей истории сможет составить конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Пока официального подтверждения дебюта нет, однако уже появились новые подробности о перспективной модели и неофициальные рендеры.

Несмотря на богатую историю полноприводных автомобилей Quattro, Audi никогда не выпускала полноценный рамный внедорожник. Максимумом бренда оставались кроссоверы семейства Q, тогда как сегмент классических внедорожников долгие годы оставался за Mercedes-Benz, Land Rover, Toyota и Jeep.

Первые слухи о разработке новой внедорожной модели датированы еще в 2023 годом. Тогда главный дизайнер Audi Марк Лихте заявил, что такой автомобиль органично вписался бы в философию Quattro и позволил бренду выйти в один из самых прибыльных сегментов мирового рынка.

Независимый дизайнер Theottle уже представил собственное видение будущей новинки. По его мнению, внедорожник может получить внешность, вдохновленную последними концептами Audi и эксклюзивным суперкаром Audi Nuvolari.

Передняя часть может примерить новый фирменный стиль марки с лаконичными линиями и массивными прямоугольными формами (как на заглавном изображении).

Рендер: Theottle

Сбоку выделятся мощные колесные арки, потайные дверные ручки, глубокие выштамповки на дверях и выраженные ребра кузова, подчеркивающие внедорожный характер автомобиля. Тогда как на корме будут предусмотрены светодиодные фонари в виде большого горизонтального блока, на который окажется нанесена надпись «Q Wagon» (вымышленное название машины).

Одной из главных особенностей будущей модели должна стать рамная конструкция. Именно она позволит внедорожнику конкурировать с Mercedes-Benz G-Class, Land Rover Defender и другими автомобилями, рассчитанными на серьезное бездорожье.

Предполагалось, что новый внедорожник Audi может использовать общую архитектуру с моделями нового бренда Scout, принадлежащего концерну Volkswagen Group. Речь идет о внедорожнике Traveler и пикапе Terra, производство которых планируется организовать на новом предприятии в американском штате Южная Каролина.

Кроме того, глава Audi Гернот Дёлльнер ранее заявлял, что введение новых импортных пошлин в США заставило компанию рассматривать расширение локального производства. И, судя по всему, будущий рамный внедорожник считается одним из наиболее вероятных кандидатов на выпуск именно на американском заводе, где спрос на подобные автомобили остается стабильно высоким.

Кстати, аналогичный по формату внедорожник сейчас разрабатывает не только Audi, но и BMW. Баварский автопроизводитель, по слухам, готовит новинку с индексом G74, которая, как ожидается, появится в 2029 году и попытается отобрать покупателей у «Гелендвагена» и Land Rover Defender. Мы подробно рассказывали об этом проекте в конце прошлого месяца.