Honda Fit обновится на этой неделе: раскрыты подробности рестайлинга

Рендер: Motor-Fan

Компактный хэтчбек Honda Fit готовится к плановому обновлению. По информации японских СМИ, премьера рестайлинговой модели состоится уже 9 июля. Автомобиль сохранит знакомую техническую начинку, но получит более выразительный дизайн, расширенное оснащение и пересмотренную линейку комплектаций.

Honda Fit дебютировал в 2001 году и быстро стал одной из самых популярных моделей японской марки благодаря просторному салону при компактных габаритах и высокой экономичности. Нынешнее, четвертое поколение хэтчбека было представлено в 2020 году, а позднее семейство пополнила спортивная версия RS.

Главным внешним отличием обновленного Honda Fit должна стать переработанная передняя часть. Если нынешняя модель выполнена в мягком и округлом стиле, то после рестайлинга автомобиль обзаведется более агрессивным оформлением передка. Машина получит увеличенную решетку радиатора с сетчатой структурой и хромированными элементами, а также новый передний бампер, который визуально сделает хэтчбек шире (как на заглавном рендере).

Одновременно Honda пересмотрит линейку комплектаций. Вместо нынешних исполнений Basic, Home, Luxe, Crosstar и RS покупателям предложат версии X, Z, Crosstar и RS. При этом бензиновый двигатель останется доступен только для комплектаций X и Z, тогда как Crosstar и RS будут предлагаться исключительно с гибридной системой e:HEV.

Обновление затронет и оснащение модели. Уже в базовой комплектации Honda Fit получит новое двухспицевое рулевое колесо, теплоизолирующее лобовое стекло и обогрев рулевого колеса. Топовая версия e:HEV RS будет оснащаться 9-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы.

Техническая часть при этом останется прежней. Бензиновые версии продолжат оснащаться 1,5-литровым двигателем, тогда как гибридные модификации сохранят силовую установку e:HEV с двумя электромоторами. Во всех комплектациях стандартным оборудованием станет фирменный комплекс электронных ассистентов Honda Sensing.

По данным японских СМИ, стоимость обновленного Honda Fit составит от 1 миллиона 806 тысяч 200 (примерно 860 тысяч рублей) до 2 миллионов 899 тысяч 600 иен (около 1 миллиона 380 тысяч иен) в зависимости от выбранной комплектации.

Кстати, накануне мы приводили неофициальные подробности о полностью новой генерации Honda Fit, которая, как ожидается, переживет тотальный редизайн и смену оснащения. Премьера такого автомобиля в Японии, по слухам, намечена на эту осень, но его продажи, скорее всего, начнутся не раньше следующего года.