Toyota готовит самый спортивный Land Cruiser в истории

Фото: Toyota

Toyota продолжает расширять семейство Land Cruiser. По информации японских СМИ, в 2027 году компания представит полностью электрический Land Cruiser Se, который станет самой необычной моделью в истории этой линейки. Новинка получит несущий кузов вместо классической рамной конструкции и будет ориентирована прежде всего на комфорт и управляемость на дорогах с твердым покрытием.

Семейство Toyota Land Cruiser ведет свою историю с 1951 года и считается одной из самых известных внедорожных линеек в мире. Все поколения модели строились вокруг рамной конструкции и выдающихся внедорожных возможностей. Однако с развитием электромобилей Toyota решила расширить концепцию Land Cruiser, представив в 2023 году концепт Land Cruiser Se, который стал первым полностью электрическим представителем семейства.

По данным японской прессы, серийный Land Cruiser Se практически сохранит пропорции одноименного концепта. Его длина составит около 5150 мм, ширина – 1990 мм, высота – 1705 мм, а колесная база достигнет 3050 мм. Таким образом, новинка окажется самой крупной моделью в семействе, одновременно получив наиболее низкий силуэт, что должно положительно сказаться на устойчивости и управляемости.

Главным техническим отличием станет отказ от традиционной рамной конструкции. Вместо нее Toyota применит несущий кузов, который позволит снизить массу автомобиля, улучшить плавность хода и сделать поведение на асфальте более точным. Именно поэтому Land Cruiser Se уже называют самым динамичным представителем семейства.

Фото: Toyota

Внешне электрокар сохранит узнаваемый угловатый стиль Land Cruiser, однако получит характерные для электромобилей особенности. Спереди появятся закрытая панель вместо традиционной решетки радиатора, горизонтальная светодиодная оптика и вертикальные световые элементы в бампере. Сбоку будет предусмотрена «парящая» крыша, строгие линии кузова и крупные многоспицевые колесные диски, а корму украсят узкие горизонтальные светодиодные фонари.

Изображение: Toyota

В салоне ожидается дебют новой архитектуры NEO Steer. По информации японских СМИ, автомобиль получит рулевое управление One Motion Grip нового поколения, цифровую приборную панель, два крупных дисплея мультимедийной системы и полностью переработанную переднюю панель с акцентом на современные технологии.

За движение будут отвечать два электромотора, обеспечивающие полный привод. Предварительно сообщается, что суммарная мощность силовой установки достигнет около 500 лошадиных сил, а запас хода на одной зарядке составит до 600 километров.

Если информация подтвердится, Land Cruiser Se станет самым необычным представителем легендарного семейства, объединив фирменный стиль Toyota Land Cruiser с электрической силовой установкой и управляемостью, ориентированной прежде всего на движение по асфальту.

Напомним, недавно линейка «Ленд Крузеров» пополнилась самым компактным представителем в гамме таких внедорожников – Land Cruiser FJ. Мы рассказывали о том, что на него уже начали собирать заказы в России, правда цена таких машин оказалась заметно выше, чем за них просят в Японии.