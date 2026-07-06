Toyota Land Cruiser простоял заброшенным много лет, но все равно завелся

Скриншот с канала Steve’s Place Down Under

Надежность Toyota Land Cruiser давно стала предметом многочисленных легенд, и очередное подтверждение этому появилось в Австралии. Местный блогер сумел оживить внедорожник, который простоял без движения неизвестно сколько лет и за это время буквально покрылся толстым слоем мха.

Toyota Land Cruiser 70 Series дебютировал в 1984 году как утилитарный рамный внедорожник для тяжелых условий эксплуатации. Несмотря на возраст конструкции, модель до сих пор выпускается на отдельных рынках, включая Австралию, Ближний Восток и Японию. За десятилетия эксплуатации Land Cruiser 70 заслужил репутацию одного из самых надежных внедорожников в мире благодаря простой конструкции, высокой ремонтопригодности и исключительной долговечности.

Главным героем нового ролика стал Land Cruiser 70 Series 1990 года выпуска с бензиновым рядным 6-цилиндровым двигателем. Автомобиль долгие годы стоял под открытым небом, а кузов настолько покрылся мхом и грязью, что создавалось впечатление, будто внедорожник стал частью окружающей природы.

За восстановление автомобиля взялся автор австралийского YouTube-канала Steve’s Place Down Under, который специализируется на запуске давно заброшенной техники. Получив разрешение владельца, он приступил к диагностике.

Скриншот с канала Steve’s Place Down Under

Первичная проверка оказалась весьма обнадеживающей. В моторном масле не обнаружилось следов охлаждающей жидкости, а система охлаждения сохранила герметичность. Главной причиной отказа запуска оказалась коррозия внутри распределителя зажигания, из-за которой отсутствовала искра.

После очистки распределителя, проверки свечей зажигания и подачи топлива непосредственно в карбюратор двигатель несколько раз пытался запуститься. Во время одной из попыток даже произошло небольшое воспламенение топлива, однако серьезных последствий удалось избежать.

Скриншот с канала Steve’s Place Down Under

Спустя еще несколько попыток рядная «шестерка» все же заработала. Правда, двигатель продолжал работать только при ручной подаче топлива в карбюратор. Как выяснилось, топливный насос был исправен, однако использовать бензин, который годами находился в баке, автор ролика не рискнул.

При этом давление масла оставалось в норме, а сам двигатель работал достаточно ровно, что еще раз подтвердило знаменитую выносливость классических Land Cruiser.

Очередной подобный случай лишь укрепил репутацию Toyota как производителя автомобилей, способных десятилетиями переносить самые тяжелые условия эксплуатации. Именно благодаря таким историям Land Cruiser уже много лет считается одним из главных символов надежности в автомобильном мире.

Кстати, на фоне этой истории нельзя не вспомнить интересный случай, о котором мы писали в 2023 году. Тогда Land Cruiser 70 вновь подтвердил свою репутацию невероятно выносливого автомобиля после слитого в интернет видеоролика, на кадрах с которого «семидесятка» после падения с горы и опрокидывания в покореженном виде двигается своим ходом в автосервис.