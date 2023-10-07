ДомойАвтоновости сегодняToyota Land Cruiser 70 – самый прочный автомобиль на планете? Вот доказательство

Toyota Land Cruiser 70 – самый прочный автомобиль на планете? Вот доказательство

Машина упала с горы, но своим ходом приехала на ремонт

Текст: Алексей Шмидт
immortal toyota land cruiser looks like it s been in a crusher still runs and drives 222075 1

Toyota Land Cruiser всегда считался одним из самых, если не самым крепким автомобилем в мире. Он появился в 1951 году и был спроектирован для того, чтобы быть быстрым или отлично управляться, а для того, чтобы ездить по бездорожью и не создавать проблем своему владельцу.

Насколько внедорожник прочен в очередной раз продемонстрировали в Саудовской Аравии. В Сети появился ролик, который показывает как практически полностью разрушенный пикап Land Cruiser 70 добирается до ремонтной мастерской своим ходом.

Снимок экрана 2023 10 07 в 13.25.02

На кадрах из видео «семидесятка» едет по одной из улиц, выглядя так, будто на нее наступил гигантский монстр. Кузов машины был сильно изувечен после того, как внедорожник упал с горы и несколько раз перевернулся. 

К счастью, владельцу автомобиля удалось обойтись без серьезных травм. И после того, как он понял, что его пикап не вышел из строя, мужчина сел за его руль и поехал прямиком в одну из ближайших автомастерских, занимающихся ремонтом Toyota.

Снимок экрана 2023 10 07 в 13.13.13

Причина, по которой разбитый пикап все еще пригоден для использования, в значительной степени связана не только с общей надежностью Land Cruiser, но и с его лестничной рамой, каким-то чудом получившей минимальные повреждения. 

1212

Впрочем, возможность восстановления машины в исходное состояние выглядит крайнемаловероятно, либо же потребует огромных финансовых вложений, сопоставимых с ценой покупки нового пикапа. 

Источник:Motorbiscuit
Фото:lc300.qa

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+