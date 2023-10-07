Toyota Land Cruiser 70 – самый прочный автомобиль на планете? Вот доказательство

Toyota Land Cruiser всегда считался одним из самых, если не самым крепким автомобилем в мире. Он появился в 1951 году и был спроектирован для того, чтобы быть быстрым или отлично управляться, а для того, чтобы ездить по бездорожью и не создавать проблем своему владельцу.

Насколько внедорожник прочен в очередной раз продемонстрировали в Саудовской Аравии. В Сети появился ролик, который показывает как практически полностью разрушенный пикап Land Cruiser 70 добирается до ремонтной мастерской своим ходом.

На кадрах из видео «семидесятка» едет по одной из улиц, выглядя так, будто на нее наступил гигантский монстр. Кузов машины был сильно изувечен после того, как внедорожник упал с горы и несколько раз перевернулся.

К счастью, владельцу автомобиля удалось обойтись без серьезных травм. И после того, как он понял, что его пикап не вышел из строя, мужчина сел за его руль и поехал прямиком в одну из ближайших автомастерских, занимающихся ремонтом Toyota.

Причина, по которой разбитый пикап все еще пригоден для использования, в значительной степени связана не только с общей надежностью Land Cruiser, но и с его лестничной рамой, каким-то чудом получившей минимальные повреждения.

Впрочем, возможность восстановления машины в исходное состояние выглядит крайнемаловероятно, либо же потребует огромных финансовых вложений, сопоставимых с ценой покупки нового пикапа.