Honda может выпустить большой 7-местный кроссовер на базе CR-V

Рендер: Goo-net

Honda работает над новым трехрядным кроссовером, который станет альтернативой минивэну Odyssey после завершения его продаж на японском рынке. По информации японских СМИ, новинка будет построена на базе актуального CR-V, получит семиместный салон и дебютирует ориентировочно в середине 2027 года.

Honda Odyssey впервые появился в 1994 году и на протяжении трех десятилетий оставался одним из самых известных семейных автомобилей марки.

В Японии модель неоднократно входила в число самых популярных минивэнов, однако в последние годы спрос на этот сегмент начал снижаться, уступая место трехрядным кроссоверам. После закрытия завода в Саяме производство Odyssey для японского рынка было перенесено в Китай, но вернуть прежние объемы продаж модели так и не удалось.

По данным японских инсайдеров, Honda решила сделать ставку в Японии на более востребованный формат. Вместо нового минивэна компания готовит крупный трехрядный SUV, который должен занять место Odyssey в модельной линейке.

Основой для новинки станет шестое поколение Honda CR-V, вернувшееся на японский рынок в начале 2026 года. При этом инженеры существенно увеличат размеры автомобиля. Если нынешний CR-V имеет длину около 4,8 метра, то новая модель приблизится к пятиметровой отметке, что позволит установить полноценный третий ряд сидений и сделать автомобиль прямым конкурентом Mazda CX-80.

Рендер: Goo-net

По предварительной информации, кроссовер сохранит высокий уровень отделки и оснащения нынешнего CR-V, но предложит более просторный салон, рассчитанный на семь пассажиров.

Силовая установка, как ожидается, также будет позаимствована у CR-V. Речь идет о гибридной системе e:HEV последнего поколения, включающей 2-литровый бензиновый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, два электромотора, электрический вариатор и двухступенчатую трансмиссию для движения на высоких скоростях. Покупателям предложат как переднеприводные, так и полноприводные версии с модернизированной системой Real Time AWD.

Использование уже существующей платформы и готовой гибридной силовой установки позволит Honda сократить расходы на разработку и ускорить вывод модели на рынок.

Главным соперником новинки станет Mazda CX-80, которая сейчас предлагается с несколькими силовыми установками, включая 3,3-литровый дизельный двигатель, его мягкогибридную версию и подключаемый гибрид с 2,5-литровым бензиновым мотором. В Honda намерены сделать ставку на плавность работы гибридной системы, комфорт и практичность.

Как пишут японские СМИ, производство нового кроссовера, скорее всего, наладят в Китае. Такой вариант уже используется для нынешнего Odyssey, который выпускается там же и затем поставляется на японский рынок. Кроме того, новый SUV изначально разрабатывается как глобальная модель, ориентированная не только на Японию, но и на Китай.

Ожидается, что премьера нового трехрядного кроссовера Honda состоится в середине 2027 года. Стоимость автомобиля окажется выше нынешнего CR-V, однако компания постарается сохранить конкурентоспособный ценник относительно Mazda CX-80.



Но, разумеется, это не единственный «паркетник» компании «Мазда», который готовится к премьере в ближайший год. Ранее мы рассказывали о новом поколении модели CX-3, выпуск которого должны наладить в следующем году в Таиланде (возможно под названием CX-20).