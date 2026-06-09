Mazda упомянула в своих отчетах новое поколение кроссовера CX-3

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Кроссовер Mazda CX-3 вошел в модельную линейку автопроизводителя из Хиросимы в 2014 году. Основным рынком сбыта этой модели с момента премьеры была Европа, где наблюдался резкий взлет популярности небольших «паркетников». В 2018-м году этот SUV был обновлен, но затем из-за низкого спроса его постепенно начали выводить с основных рынков сбыта, а весной 2026 года CX-3 полностью покинул конвейер.

Казалось бы, на этом история младшего брата CX-5 завершилась, но, похоже, все не так просто. Еще в прошлом году Mazda анонсировала некий новый субкомпактный кроссовер, который, как ожидалось, назовут CX-20, однако в новом финансовом отчете компании из Японии накануне местные журналисты нашли упоминание о новом поколении CX-3, что свидетельствует о том, что машина может вернуться со своим прежним названием.

Согласно ранее объявленным планам, новый субкомпактный кроссовер «Мазды» должен справить премьеру в 2027 году. Его выпуском займется завод в Таиланде, откуда машину будут экспортировать в Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Рендер: APOLLO NEWS SERVICE

Никаких подробностей о характеристиках такого кроссовера пока нет. Дизайн машины также окутан тайной, поэтому ориентироваться можно лишь на спекулятивные рендеры. На одних из последних таких изображений, которые как раз представлены в этой статье, новый CX-3 показан с узкой головной оптикой, в которую интегрированы L-образные светодиодные дневные ходовые огни, обрамляющие основные двухствольные блоки основной светотехники.

Компактная решетка радиатора и спортивный бампер, а также широкие пластиковые накладки на колесных арках дополняют внешний облик виртуального концепт-арта.

По одной из версий, готовящийся к премьере новый CX-3, если кроссоверу действительно сохранят его актуальное имя, будет оснащен некой гибридной силовой установкой.

Как Mazda собирается разделять этот кроссовер и предлагающийся на отдельных рынках «паркетник» того же сегмента CX-30, пока неизвестно, но ранее у компании это уже получилось с моделями CX-5 и CX-50.

К слову, это не единственная известная модель «Мазды», которая вскоре переживет крупную модернизацию. Смена поколения готовится для ее легкового прообраза – Mazda 3, о чем мы рассказывали в начале этого месяца. Вот только, похоже, ждать новую «тройку» придется дольше, чем CX-3. Ее премьера может состояться только в 2028 году.