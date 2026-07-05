Новое поколение Kia Sportage удивит гигантским экраном в салоне

Стоп-кадр с видео Healer TV

Компания Kia продолжает дорожные испытания Sportage нового поколения, несмотря на то что обновленная версия кроссовера только недавно начала выходить на мировые рынки. На этот раз фотошпионам удалось не только снять замаскированный прототип снаружи, но и заглянуть в его салон, где обнаружилось одно из самых заметных изменений будущей модели.

Kia Sportage выпускается с 1993 года и за это время превратился в одну из самых успешных моделей корейской марки. За пять поколений кроссовер разошелся миллионными тиражами по всему миру и сегодня входит в число самых продаваемых автомобилей Kia. На многих рынках именно Sportage является локомотивом продаж бренда, регулярно опережая другие модели компании.

Стоп-кадры со свежего шпионского видео, опубликованного журналистами корейского издания Healer TV, демонстируют замаскированный прототип нового Sportage. Хотя кузов автомобиля по-прежнему скрыт плотным камуфляжем, главной интригой оказался интерьер.

Стоп-кадр с видео Healer TV

На передней панели можно заметить огромный единый дисплей, который заметно превосходит по размерам нынешнюю систему с двумя объединенными экранами. Остальная часть салона пока скрыта специальными защитными чехлами, однако уже сейчас понятно, что Kia готовит одну из самых масштабных модернизаций мультимедийной системы в истории модели.

По предварительной информации, новое поколение Sportage станет одной из первых моделей марки, которая получит операционную систему Pleos Connect, разработанную Hyundai Motor Group.

Новая программная платформа построена на базе Android и будет работать по принципу современных смартфонов. Пользователям обещают настраиваемый главный экран, поддержку многозадачности с разделением экрана, возможность установки дополнительных приложений, облачные сервисы и регулярные обновления программного обеспечения.

Стоп-кадр с видео Healer TV

При этом Kia не собирается полностью отказываться от привычных органов управления. Несмотря на крупный сенсорный дисплей, разработчики сохранят физические кнопки и переключатели для наиболее востребованных функций, включая управление климатической системой и аудиокомплексом.

В дальнейшем Pleos Connect планируют постепенно внедрить практически во все новые модели Hyundai, Kia и Genesis, а Sportage может стать одной из первых массовых моделей с этой системой.

По предварительным данным, мировая премьера нового поколения Kia Sportage состоится в 2027 году, а продажи на американском рынке стартуют в 2028-м. Кроме того, ряд зарубежных источников утверждает, что на отдельных рынках Kia может сделать основную ставку на гибридные модификации Sportage, хотя полностью отказываться от бензиновых версий компания, вероятнее всего, пока не станет.

Ранее мы публиковали свежие рендерные изображения следующего поколения «Спортедж», судя по которым машин переживет крупный редизайн.