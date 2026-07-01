Kia Sportage 6 поколения показали на свежих рендерах

Рендер: NYMammoth

В сети появились первые рендеры Kia Sportage шестого поколения, созданные на основе дизайнерских концепций марки. Независимые художники показали, как может выглядеть будущий бестселлер Kia с полностью переработанным экстерьером.

Kia Sportage выпускается с 1993 года и за это время стал одной из ключевых глобальных моделей бренда. Нынешнее, пятое поколение дебютировало в 2021 году и значительно изменило позиционирование модели в сторону более премиального и технологичного сегмента.

Рендер: NYMammoth

По версии независимой дизайн-студии «NYMammoth», следующий Sportage может получить более угловатый и массивный дизайн. Передняя часть автомобиля будет выполнена в более строгом стиле с горизонтальными дневными ходовыми огнями, проходящими вдоль капота, и вертикальными элементами фирменной световой графики Kia, известной как Star Map.

Решетка радиатора станет более широкой и визуально интегрированной в бампер, а сам передний облик получит более «внедорожный» характер.

Сзади автомобиль также будет выполнен в новом фирменном стиле Kia. Ожидаются крупные U-образные фонари, визуально расширяющие кузов, а также минималистичная эмблема и лаконичное оформление багажной двери. Нижняя часть бампера, в свою очередь, окажется защищена массивной черной накладкой, подчеркивающей внедорожный характер модели.

Рендер: NYMammoth

В салоне, предварительным данным, Sportage шестого поколения может получить новое поколение мультимедийной системы Pleos Connect (разработки Hyundai Group) и расширенный набор электронных ассистентов, а его техническая часть должна обзавестись обновленными гибридными силовыми установками.

Официальная дата премьеры пока не подтверждена. Но учитывая популярность модели, новый Sportage, вероятно, появится в продаже в рамках планового обновления модельного ряда Kia, то есть ориентировочно в ближайшие пару лет.

На внутреннем рынке Южной Кореи текущий Kia Sportage предлагается по цене от 28,63 млн вон за версию с 1,6-литровым бензиновым турбомотором, что эквивалентно сумме в 1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Ранее стало известно, как может поменяться внешне другая популярная модель Kia, представленная в сегменте седанов D-класса – K5. По слухам, эту 4-дверку ждет не плановая смена генерации, а лишь небольшая модернизация, которая должна продлить срок ее присутствия и конкурентноспособность на рынке еще на несколько лет.