Kia представила новую грузовую версию пикапа Tasman с грузоподъемностью 1 тонна

Фото: Kia

Компания Kia официально представила новую коммерческую модификацию своего первого пикапа Tasman. Версия получила название Open Bed и ориентирована на тех, кому необходим универсальный автомобиль для перевозки грузов, способный составить конкуренцию популярным в Южной Корее легким грузовикам Hyundai Porter и Kia Bongo.

Пикап Kia Tasman дебютировал в 2025 году и стал первой серийной моделью такого класса в истории корейской марки. Автомобиль создавался как глобальный продукт, способный конкурировать с Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max, а также укрепить позиции Kia в сегменте рамных пикапов.

Фото: Kia

Главной особенностью особой версии Tasman под названием Open Bed стала грузовая платформа с тремя откидными бортами, которая существенно упрощает погрузку и разгрузку. По данным производителя, максимальная грузоподъемность модификации с задним приводом достигает одной тонны.

Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 лошадиная сила. Помимо высокой производительности, автомобиль сохранил возможности для движения по бездорожью, которыми обладает стандартный Tasman.

Фото: Kia

Несмотря на коммерческое назначение, оснащение модели оказалось весьма богатым. Уже в базовой комплектации предусмотрены интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с навигацией, широкоформатная цифровая панель на платформе CCNC, а также передние сиденья с подогревом и вентиляцией.

На домашнем рынке Kia Tasman Open Bed предложен в единственной комплектации. Стоимость новинки составляет 33,99 миллиона вон (около 1 миллиона 715 тысяч рублей по текущему курсу).

Между тем, «Тасман» уже имеет ультраутилитарную версию, правда не заводского характера. Мы рассказывали о ней в конце прошлого месяца. Речь идет о модификации с комплектом доработок, которые подготовило специально для этого корейского пикапа австралийская фирма ARB. Вместе с ним новинка Kia трансформировалась в подобие внедорожного кемпера.