Kia представила новую грузовую версию пикапа Tasman с грузоподъемностью 1 тонна

Компания Kia официально представила новую коммерческую модификацию своего первого пикапа Tasman. Версия получила название Open Bed и ориентирована на тех, кому необходим универсальный автомобиль для перевозки грузов, способный составить конкуренцию популярным в Южной Корее легким грузовикам Hyundai Porter и Kia Bongo.
Пикап Kia Tasman дебютировал в 2025 году и стал первой серийной моделью такого класса в истории корейской марки. Автомобиль создавался как глобальный продукт, способный конкурировать с Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max, а также укрепить позиции Kia в сегменте рамных пикапов.
Главной особенностью особой версии Tasman под названием Open Bed стала грузовая платформа с тремя откидными бортами, которая существенно упрощает погрузку и разгрузку. По данным производителя, максимальная грузоподъемность модификации с задним приводом достигает одной тонны.
Под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 281 лошадиная сила. Помимо высокой производительности, автомобиль сохранил возможности для движения по бездорожью, которыми обладает стандартный Tasman.
Несмотря на коммерческое назначение, оснащение модели оказалось весьма богатым. Уже в базовой комплектации предусмотрены интеллектуальный адаптивный круиз-контроль с навигацией, широкоформатная цифровая панель на платформе CCNC, а также передние сиденья с подогревом и вентиляцией.
На домашнем рынке Kia Tasman Open Bed предложен в единственной комплектации. Стоимость новинки составляет 33,99 миллиона вон (около 1 миллиона 715 тысяч рублей по текущему курсу).
Между тем, «Тасман» уже имеет ультраутилитарную версию, правда не заводского характера. Мы рассказывали о ней в конце прошлого месяца. Речь идет о модификации с комплектом доработок, которые подготовило специально для этого корейского пикапа австралийская фирма ARB. Вместе с ним новинка Kia трансформировалась в подобие внедорожного кемпера.